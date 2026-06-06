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Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți

Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți
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Un ucrainean de 57 ani și un român de 23 de ani au fost reținuți de DIICOT după ce au introdus în țară 30 de kilograme de droguri, dintre care 26 de canabis și patru de cocaină.

Potrivit anchetatorilor, în data de 4 iunie 2026, cei doi inculpați ar fi introdus drogurile în România, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac. Substanțele interzise erau ascunse într-un compartiment special amenajat, sub o podea falsă a autoturismului.

Ulterior, pe teritoriul României, bărbatul de 57 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta drogurile pe Autostrada A1, acestea fiind destinate comercializării.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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