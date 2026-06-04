Percheziții DIICOT. Procurorii au destructurat o rețea de traficanți de droguri de mare risc din București. Dealerii acționau în zonele de fițe

Procurorii au destructurat o rețea de traficanți de droguri de mare risc din București. Dealerii acționau în zonele de fițe. Joi procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au pus în aplicare 27 de mandate de pecheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Ialomița. Cauza privește trafic de droguri de mare risc.

Conform surselor judiciare traficanții acționau în zona la Guava, Pescobar și Mon Cher. Au vândut și la festivalul Elrow (cel de la Sala Laminor), și Intercontinental.

Petrecerile și spectacolele, terenul de vânătătoare

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, pe raza municipiului București a fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri. Aceștia au desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din Capitală, comunică DIICOT.

Grupul infracțional organizat este unul de tip multicelular, cu membri comuni și relații directe între aceștia, acționând concertat în cluburile de noapte din București pentru vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, în special ecstasy, cocaină și substanțe cristaline.

Modul de operare

Membrii au acționat conspirat, cu împărțirea zonelor de acțiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienților și tranzacții discrete, inclusiv prin gesturi convenționale, rolurile fiind distribuite între negociatori și cei care predau efectiv drogurile

De asemenea, din investigații a reieșit că gruparea de criminalitate organizată a utilizat și persoane apropiate pentru transport și depozitar. Precum și rețelele sociale pentru semnalarea prezenței la evenimente și atragerea clienților, existând totodată legături constante între membrii acesteia și în mediul online.

Pe parcusul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri vândute de către membrii grupului infracțional organizat, în zona unor cluburi, cafenele și unități hoteliere din sectoarele 1 și 3 ale Bucureștiului. Dar și pe parcursul unor evenimente (festival, petrecere private).

Ținta principală, tinerii

Totodată, membrii au acționat după un tipar specific și au vizat preponderant consumatori din segmentul tânăr și foarte tânăr, cu o stare materială peste medie, care frecventează medii de divertisment de lux și de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri.

La momentul intervenției autorităților, membrii grupului infracțional organizat pregateau distribuirea coordonată de droguri pentru festivalurile anunțate pentru următoarea perioadă.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

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