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POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși

POLITICO: Șefa Parlamentului European cere o anchetă în cazul unui eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși
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Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, solicită verificarea comportamentului lui Fernand Kartheiser, eurodeputat din Luxemburg, în contextul unor contacte repetate cu oficiali ai Dumei de Stat din Rusia și al unor deplasări în Federația Rusă după începerea războiului din Ucraina. Cazul este analizat de comisia de conduită a instituției, relatează POLITICO.

Eurodeputat acuzat de legături cu oficialii ruși

Eurodeputatul Fernand Kartheiser ar fi avut cel puțin patru apeluri video cu membri ai Dunei de Stat și a efectuat două vizite în Rusia de la începutul războiului din Ucraina.

Cea mai recentă deplasare a avut loc pe 3 iunie, la Forumul Economic Internațional de la Sank Petersburg, eveniment considerat una dintre platformele-cheie ale președintelui rus Vladimir Putin.

Kartheiser a fost exclus anul trecut din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European, după o vizită la Moscova.

Îngrijorările ridicate la Bruxelles

Într-o scrisoare datată pe 11 iunie și consultată de POLITICO, Roberta Metsola afirmă că o declarație comună semnată de Kartheiser și alți eurodeputați împreună cu reprezentanți ai Dumei „să provoace îngrijorare serioasă”, întrucât ar putea „denatura” poziția Parlamentului European.

Parlamentul European a suspendat oficial relațiile cu instituțiile legislative ruse în 2014, iar după invazia pe scară largă din 2022, oficialilor ruși li s-a interzis accesul în instituție.

Metsola a reamintit, de asemenea, regulile interne care obligă deputații europeni să respecte „demnitatea și reputația” Parlamentului și a subliniat că liderii grupurilor politice au fost de acord că sancțiunile existente „nu ar trebui eludate prin întâlniri individuale”.

Poziția lui Kartheiser

Într-un răspuns transmis către POLITICO, Kartheiser a spus că este surprins de reacția președintei Parlamentului European.

„Nu am văzut încă scrisoarea în cauză, așa că nu pot comenta pe marginea ei. Mi se pare ciudat ca presa să primească scrisori privind chestiuni importante legate de un anumit europarlamentar înainte ca acesta să fi primit documentul.”

El a apărat contactele cu parlamentarii ruși, descriindu-le ca fiind un dialog informal „inițiat deschis și transparent” încă din mai 2025, susținând că aceste contacte au fost publice și că „nu există într-adevăr nicio alternativă la dialog” cu Rusia.

Verificări privind transparența

Metsola a solicitat și ca organul de supraveghere al Parlamentului European, Comitetul consultativ pentru codul de conduită, să analizeze dacă Kartheiser a declarat corect întâlnirile cu oficiali din state terțe și eventuale cheltuieli de călătorie acoperite de terți, conform regulilor de transparență.

În funcție de concluziile comisiei, președinta Parlamentului poate dispune sancțiuni, inclusiv pierderea diurnei sau suspendarea din activități parlamentare.

Kartheiser nu a dorit să dezvăluie numele altor eurodeputați care au participat la întâlniri cu reprezentanți ai Kremlinului. Totuși, mai mulți parlamentari europeni, inclusiv din Germania, Slovacia și Cipru, au participat la evenimente la Moscova în 2025, potrivit informațiilor publicate.

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