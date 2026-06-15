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UE adoptă noi sancțiuni împotriva Rusiei după un nou atac asupra Kievului

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Miniștrii de externe ai UE au semnat „un set de măsuri restrictive pentru a combate războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, activitățile sale hibride și ignorarea sistematică a dreptului internațional, inclusiv a drepturilor omului”, după un nou atac asupra Kievului, care a provocat un incendiu la Lavra Pechersk, unul dintre cele mai importante monumente religioase ale Ucrainei.

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UE adoptă noi sancțiuni împotriva Rusiei

Pachetul de includeri suplimentare pe liste include în total 34 de persoane și 47 de entități.

Măsurile vor constrânge și mai mult complexul militar-industrial rus, vor reduce veniturile energetice ale Rusiei prin vizarea ecosistemului flotei sale din umbră, vor perturba amenințările hibride și răspândirea propagandei de stat rusești care justifică războiul său de agresiune.

De asemenea, vor expune represiunea sistematică și încălcările drepturilor omului în Rusia, precum și ignorarea repetată de către țară a Convenției privind armele chimice.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

„Astăzi, am aprobat o nouă serie de sancțiuni pentru a pune mai multă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Aceste măsuri lovesc inima complexului militar-industrial al Rusiei, flota sa din umbră și rețelele care alimentează atacurile hibride ale Moscovei împotriva Europei.

În paralel, se lucrează la cel de-al 21-lea pachet mai amplu de sancțiuni. Fiecare măsură reduce spațiul de manevră al Rusiei. Iar cifrele vorbesc de la sine. Sancțiunile occidentale au costat deja Rusia între 1 și 1,3 trilioane de euro. Cărămidă cu cărămidă, prăbușim fundațiile economiei de război a Rusiei”, a declarat Kaja Kallas, potrivit comunicatului emis de UE.

kaja Kallas, despre ultimul atac al Rusiei asupra Kievului

La sosirea sa la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, Kaja Kallas a vorbit în fața reporterilor despre atacul Rusiei asupra patrimoniului UNESCO din Ucraina.

„Rusia și-a intensificat din nou atacurile asupra civililor ucraineni aseară și a efectuat atacuri care au deteriorat un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din Kiev.

Acestea sunt crime de război, iar Rusia va trebui să răspundă pentru ele.

Ca răspuns, astăzi adoptăm sancțiuni suplimentare care vizează complexul militar-industrial al Rusiei și flota sa din umbră.

Fiecare măsură restricționează și mai mult spațiul de manevră al Rusiei.”

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