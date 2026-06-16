Suedia înăsprește politica de imigrație. Parlamentul aprobă revocarea permiselor de ședere și obligă funcționarii să raporteze migranții fără acte

Parlamentul Suediei a adoptat două legi controversate care înăspresc semnificativ politica de imigrație. Noile măsuri permit retragerea permiselor de ședere pe baza unor criterii de „bună conduită” și obligă numeroși angajați din sectorul public să raporteze persoanele suspectate că locuiesc ilegal în Suedia. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că legislația riscă să alimenteze discriminarea și să afecteze grav accesul migranților la servicii esențiale.

Suedia a aprobat legea privind „buna conduită”

Legislativul suedez a votat luni adoptarea unei legi care permite autorităților să revoce permisele de ședere ale migranților pe baza unor criterii legate de comportament. Noua reglementare se va aplica atât viitorilor solicitanți de rezidență, cât și unui număr mare de persoane care dețin permise de ședere.

Guvernul susține că măsura este necesară pentru a consolida integrarea și pentru a se asigura că persoanele care locuiesc în Suedia respectă normele societății.

Ministrul Migrației, Johan Forssell, declara în luna martie, la prezentarea proiectului de lege, că „oricine nu face efortul de a face ce trebuie nu ar trebui să se poată baza pe rămânerea în țară”.

Deși textul legii nu definește clar ce comportamente pot conduce la pierderea dreptului de ședere, executivul a indicat anterior exemple precum acumularea de datorii, neplata taxelor și impozitelor, implicarea în activități infracționale sau legăturile cu organizații extremiste.

Evaluarea cazurilor va reveni Agenției Suedeze pentru Migrație, iar deciziile vor putea fi contestate în instanță.

Critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Noua legislație a stârnit reacții puternice din partea opoziției și a organizațiilor civice. Amnesty International a avertizat că legea creează riscul ca permisele de ședere să fie refuzate sau retrase pentru comportamente care nu reprezintă infracțiuni și care nu sunt sancționate în cazul cetățenilor suedezi.

La rândul său, organizația Civil Rights Defenders, cu sediul la Stockholm, a susținut că măsura „subminează statul de drept”, deoarece lasă persoanele vizate într-o stare de incertitudine cu privire la acțiunile sau declarațiile care ar putea fi folosite împotriva lor.

Legea „informatorilor”, adoptată la limită

Parlamentarii au aprobat și așa-numita „lege a informatorilor”, una dintre cele mai contestate măsuri ale actualului guvern.

Actul normativ a trecut cu 174 de voturi pentru și 172 împotrivă și obligă numeroși angajați din sectorul public să informeze autoritățile atunci când suspectează că au intrat în contact cu persoane aflate ilegal pe teritoriul Suediei.

Criticii spun că legea va afecta grav sănătatea și siguranța migranților fără acte și va crește riscul de profilare rasială.

Jacob Lind, cercetător în domeniul migrației internaționale la Universitatea din Malmö, a descris măsura drept „o politică crudă și ineficientă”, avertizând că persoanele fără documente vor fi împinse și mai mult la marginea societății.

Profesorii și medicii au fost exceptați după valul de proteste

În urma criticilor venite din partea societății civile și a profesioniștilor din domeniul sănătății și educației, guvernul a decis să facă excepție pentru profesori, medici și asistenți sociali de la obligația de raportare.

Cu toate acestea, funcționarii din cadrul administrației fiscale, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și sistemului de asigurări sociale vor trebui să anunțe poliția atunci când consideră că au avut contact cu persoane fără drept legal de ședere.

Organizațiile pentru drepturile migranților susțin că aceste excepții nu oferă o protecție reală.

Louise Bonneau, reprezentanta Platformei pentru Cooperare Internațională privind Migranții Fără Documente, a calificat adoptarea legii drept „o gravă lovitură pentru drepturile omului”, avertizând că schimbul de informații între instituții va determina mulți migranți să evite inclusiv contactul cu sistemul medical.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru combaterea imigrației ilegale

Executivul suedez respinge criticile și afirmă că noile reguli sunt esențiale pentru aplicarea legislației privind imigrația și pentru facilitarea expulzării persoanelor care nu au drept legal de ședere.

Criticii compară noile legi suedeze cu politica de „mediu ostil” introdusă în Regatul Unit în 2012 de fostul ministru de Interne Theresa May.

Strategia britanică urmărea limitarea accesului migranților fără documente la locuri de muncă, servicii bancare, beneficii sociale și alte servicii esențiale. Ulterior, investigațiile oficiale au arătat că numeroși rezidenți aflați legal în Marea Britanie au fost afectați de aceste măsuri, iar autoritățile au fost acuzate că au identificat în mod eronat persoane cu statut legal drept imigranți ilegali.

Sindicatul European al Serviciilor Publice a criticat la rândul său noile reguli adoptate la Stockholm, avertizând că acestea riscă să creeze un climat de „suspiciune, frică și rasism” și să afecteze dreptul fundamental la azil.