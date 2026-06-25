POLITICO: Trump, factorul care restabilește relația dintre Macron și Meloni înaintea summitului franco-italian de la Antibes

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, se întâlnesc joi la Antibes pentru primul summit bilateral franco-italian din 2020. Potrivit POLITICO, schimbarea relației dintre Meloni și Donald Trump a contribuit la apropierea dintre liderii Franței și Italiei, care urmează să semneze o serie de acorduri în domenii precum energia nucleară, apărare și industria spațială.

Relația dintre Macron și Meloni

Chiar înainte de a prelua funcția de premier al Italiei, Giorgia Meloni se afla frecvent în conflict cu Emmanuel Macron. Chiar și în luna ianuarie liderul italian acordă prioritate relației cu Germania, ignorând Franța. Împreună cu cancelarul german Frederich Merz, Meloni a folosit un summit organizat la Roma pentru a se prezenta drept unul dintre liderii europeni care ar putea construi o punte între Uniunea Europeană și Donald Trump.

Totuși, această dinamică s-a schimbat în ultimele luni. După atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, Meloni a adoptat o abordare mai conflictuală față de Trump, iar relația dintre cei doi a ajuns într-o dispută personală.

„Când vine vorba de Trump, cred că evenimentele recente pot ajuta și mai mult la un summit productiv între Franța și Italia la Antibes”, a declarat Sandro Gozi, europarlamentar din partidul Renew al lui Macron.

El a acuzat-o pe Meloni că a fost „vasală” a lui Trump până acum și că este „anti-Franța”.

Un fost oficial francez de rang înalt a declarat că apropierea dintre Macron și Meloni este favorizată de tensiunile recente dintre liderul italian și președintele american.

„La scurt timp după alegerea lui Meloni în 2022, Macron a încercat să construiască punți cu liderul italian, dar Meloni a arătat puțin interes”, a declarat un fost oficial francez de rang înalt, aflat în funcție la acea vreme și căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber. „Dar recenta ceartă dintre Meloni și Trump oferă în mod clar liderilor francezi și italieni o oportunitate de a se apropia”, a adăugat fostul oficial.

O serie de acorduri între Franța și Italia

La summitul de la Antibes vor participa aproape 20 de miniștri din Franța și Italia, alături de lideri ai mediului de afaceri.

Potrivit biroului lui Macron, cele două state vor semna aproximativ o duzină de acorduri bilaterale. Printre acestea se numără un acord privind energia nucleară civilă, cu accent pe utilizarea reactoarelor nucleare franceze de mici dimensiuni, precum și un acord privind o societate spațială comună între Airbus, Leonardo și Thales.

Una dintre prioritățile întâlnirii este consolidarea cooperării în domeniul apărării. Franța și Italia vor semna o foaie de parcurs bilaterală pentru apărare pentru perioada 2025-2031 și o strategie comună pentru garantarea securității în Marea Mediterană.

De asemenea, sunt așteptate anunțuri privind producția de rachete interceptoare Aster și dezvoltarea unui sistem franco-italian de apărare aeriană.

Alte acorduri vizează protejarea produselor alimentare regionale, dezvoltarea infrastructurii franco-italiene, inclusiv a liniei feroviare Lyon-Torino, cooperarea pentru protejarea mării și a patrimoniului cultural și consolidarea relațiilor dintre federațiile de modă din cele două țări.

În 2025, comerțul dintre Franța și Italia a fost estimat la aproximativ 112 miliarde de euro, cu 6% mai mult decât în anul precedent. Investițiile străine directe franceze în Italia au totalizat 100 de miliarde de euro în 2024.

Primul summit franco-italian din ultimii cinci ani

Summitul de joi este primul summit franco-italian organizat din 2020 și are loc cu câteva luni înainte ca Emmanuel Macron să își încheie mandatul.

În perioada în care se afla în opoziție, Giorgia Meloni l-a criticat frecvent pe Macron, acuzându-l inclusiv de neocolonialism în Africa.

Partidul său a votat împotriva Tratatului Quirinale din 2021, semnat de Macron și fostul premier italian Mario Draghi, document care stă la baza relațiilor bilaterale dintre Paris și Roma.

Deși cei doi lideri au avut divergențe pe numeroase teme, cooperarea franco-italiană s-a consolidat la nivel ministerial, inclusiv în privința sprijinului pentru Ucraina și a menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz.

Giangiacomo Calovini, parlamentar din partidul lui Meloni și membru al grupului parlamentar de prietenie Franța-Italia.