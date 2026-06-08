Reuters: UE sancționează Iranul pentru blocarea Strâmtorii Ormuz. Primele măsuri europene de la începutul războiului SUA, Israel și Iran

Uniunea Europeană a impus luni sancțiuni împotriva a doi cetățeni iranieni și a unei unități a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), acuzate că au contribuit la restricționarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, realtează Reuters.

Măsura reprezintă prima utilizare de către UE a noului regim de sancțiuni creat special pentru a răspunde acțiunilor Iranului care afectează traficul maritim prin strâmtoare. Totodată, acestea sunt primele sancțiuni europene adoptate în legătură directă cu blocarea Strâmtorii Ormuz de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, la 28 februarie 2026.

UE sancționează Iranul pentru blocarea Strâmtorii Ormuz

Măsura reprezintă prima utilizare de către UE a noului regim de sancțiuni creat special pentru a răspunde acțiunilor Iranului care afectează traficul maritim prin strâmtoare.

Totodată, acestea sunt primele sancțiuni europene adoptate în legătură directă cu blocarea Strâmtorii Ormuz de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, la 28 februarie 2026.

Pe lista sancțiunilor au fost incluși Comandamentul Provincial Hormozgan al Marinei Gărzii Revoluționare Islamice, Mohammad Akbarzadeh, adjunctul comandantului pentru afaceri politice al Marinei IRGC, și Hamid Hosseini, reprezentant al Uniunii Exportatorilor de Petrol, Gaze și Produse Petrochimice din Iran.

Kaja Kallas: „Acțiunile Iranului sunt inacceptabile”

„Acțiunile Iranului sunt inacceptabile. Ca răspuns, statele membre au aprobat sancțiuni împotriva entităților și persoanelor implicate în perturbarea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe de presă organizate anterior în Cipru.

Potrivit Reuters, Iranul a restricționat sever circulația prin Strâmtoarea Ormuz după începerea atacurilor americano-israeliene asupra teritoriului iranian, la sfârșitul lunii februarie. Traficul maritim prin această rută, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, a fost afectat puternic în ultimele luni.

Încă din aprilie, diplomați europeni anunțau că UE pregătește extinderea regimului de sancțiuni pentru a putea viza persoanele și entitățile responsabile de blocarea navigației în Ormuz. Modificarea cadrului legal a fost aprobată oficial de Consiliul Uniunii Europene pe 22 mai.

„Dacă va fi necesar, îl vom folosi din nou”

Kaja Kallas a subliniat că Bruxellesul este pregătit să folosească din nou acest instrument dacă situația o va impune.

„Este prima dată când Uniunea Europeană aplică noul regim privind libertatea navigației și, dacă va fi necesar, îl vom folosi din nou”, a afirmat oficialul european.

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