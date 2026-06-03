Premieră în Danemarca: femeile devin majoritare în noul guvern condus de Mette Frederiksen

Danemarca va avea pentru prima dată în istoria sa un guvern în care femeile ocupă mai multe portofolii ministeriale decât bărbații. Prim-ministrul Mette Frederiksen a prezentat noul cabinet, format din 21 de miniștri, dintre care 11 sunt femei și 10 sunt bărbați.

Femeile devin majoritare în noul guvern condus de Mette Frederiksen

Noua formulă guvernamentală marchează o schimbare semnificativă față de cabinetul anterior, în care bărbații dețineau majoritatea funcțiilor ministeriale. În fostul executiv existau 15 miniștri bărbați și doar opt femei.

Pe lângă premierul Mette Frederiksen, mai multe figuri politice importante au primit portofolii-cheie. Lidera Partidului Stânga Verde, Pia Olsen Dyhr, va conduce Ministerul Economiei și Internelor, în timp ce social-democrata Ida Auken preia Ministerul Sănătății. Funcția de ministru al Climei și Energiei îi revine Samirei Nawa, reprezentantă a Partidului Social-Liberal.

O surpriză a noii formule guvernamentale este revenirea în politică a lui Marie Reumert Gjerding, președinta Societății Daneze pentru Conservarea Naturii și fostă deputată a Alianței Roșii-Verzi. Aceasta va ocupa funcția de ministru al Mediului din partea Partidului Stânga Verde.

Cele mai importante portofolii rămân în mâinile bărbaților

Deși femeile sunt majoritare în noul cabinet, unele dintre cele mai influente ministere au fost atribuite în continuare unor politicieni bărbați.

Liderul Partidului Moderat, Lars Løkke Rasmussen, își păstrează funcția de ministru de Externe. Social-democratul Peter Hummelgaard a fost numit ministru de Finanțe, iar Nicolai Wammen va conduce Ministerul Justiției.

Parlamentul Danez, cel mai echilibrat din punct de vedere al reprezentării de gen

Noua structură reflectă și componența actualului parlament danez. Aproximariv 48% dintre deputați sunt femei, ceea ce face ca legislativul rezultat în urma ultimelor alegeri să fie cel mai echilibrat din istoria țării din perspectiva reprezentării de gen.

În noul executic, social-democrații dețin nouă portofolii ministriale. Partidul Stâng Verde și Partidul Miderat au câte cinci ministere fiecare, iar Partidul Social Liberal controlează trei ministere.

Danemarca se alătură unui grup restrâns de state europene

Deși este o premieră pentru Danemarca, alte state europene au avut deja în trecut guverne în care femeile au fost majoritare. Printre acestea se numără Finlanda, Suedia, Spania și Austria.

Componența noului guvern:

Prim-ministru: Mette Frederiksen (Social-Democrați)

Economie și Interne: Pia Olsen Dyhr (Stânga Verde)

Afaceri Externe: Lars Løkke Rasmussen (Moderați)

Afaceri și Competitivitate: Martin Lidegaard (Partidul Social-Liberal)

Finanțe: Peter Hummelgaard (Social-Democrați)

Justiție: Nicolai Wammen (Social-Democrați)

Cercetare, Învățământ Superior și Digitalizare: Christina Egelund (Moderați)

Climă, Energie și Aprovizionare: Samira Nawa (Partidul Social-Liberal)

Dezvoltare Rurală și Transport: Signe Munk (Stânga Verde)

Imigrare și Integrare: Morten Bødskov (Social-Democrați)

Educație: Magnus Heunicke (Social-Democrați)

Ocuparea Forței de Muncă și Egalitate de Gen: Ane Halsboe-Jørgensen (Social-Democrați)

Apărare: Jeppe Bruus (Social-Democrați)

Taxe și Creștere Economică: Jakob Engel-Schmidt (Moderați)

Sănătate și Biserică: Ida Auken (Social-Democrați)

Natură și Bunăstarea Animalelor: Christian Rabjerg Madsen (Social-Democrați)

Cultură: Zenia Stampe (Partidul Social-Liberal)

Securitate Civilă și Situații de Urgență: Lisbeth Bech-Nielsen (Stânga Verde)

Copii, Seniori și Locuințe: Jacob Mark (Stânga Verde)

Afaceri Sociale și Cooperare Nordică: Monika Rubin (Moderați)

Mediu: Marie Reumert Gjerding (Stânga Verde)

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