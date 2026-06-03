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Lia Olguța Vasilescu dezvăluie discuțiile din interiorul PSD pe tema numirii premierului. Ce spune despre scenariul Eugen Tomac – premier

Ruxandra Radulescu
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Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a afirmat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că PSD își asumă guvernarea și a demontat zvonurile potrivit cărora ar exista presiuni din interiorul partidului pentru propunerea lui Sorin Grindeanu ca președinte. Aceasta a vorbit și despre posibilitatea numirii lui Eugen Tomac în funcția de premier al României.

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Olguța Vasilescu a precizat că nu se poate exprima în privința competențelor consilierului prezidențial, Eugen Tomac, pentru funcția de premier.

Edilul nu exclude, însă, posibilitatea alegerilor anticipate, în cazul în care Parlamentul nu va fi de acord cu propunerile președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Lia Olguța Vasilescu dezvăluie discuțiile din interiorul PSD pe tema numirii premierului. Ce spune despre scenariul Eugen Tomac - premier

Lia Olguța Vasilescu dezvăluie discuțiile din interiorul PSD pe tema numirii premierului. Ce spune despre scenariul Eugen Tomac – premier

„Noi ne-am prezentat la consultări și ne-am expus punctul de vedere.

Nu se poate ca Nicușor Dan să nu facă o desemnare. Propunerea de premier va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu. Dacă nici a doua desemnare nu trece, vom ajunge la alegeri anticipate. Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac. Este o persoană cu bun-simț. Vom vedea ce-și propune să facă”, a declarat Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu: PSD își asumă guvernarea

Primarul Craiovei  a refuzat să spună dacă Sorin Grindeanu va fi propus de PSD ca premier. De asemenea, aceasta a negat că ar exista presiuni din interiorul PSD-ul pentru nominalizarea lui Grindeanu.

„Vom discuta după ce vom avea nominalizarea”, a arătat Olguța Vasilescu.

„Noi ne asumăm guvernarea, așteptăm nominalizarea președintelui (…) În funcție de asta, ne vom întâlni cu conducerea partidului și vom lua o decizie”, a mai adăugat aceasta.

Ea a anunțat că orice propunere va fi acceptată de PSD doar dacă respectă anumite condiții legate de persoanele nominalizate și de programul de guvernare.

„Așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan”, a adăugat Vasilescu.

„Noi am dat jos un prim-ministru care n-avea ce căuta acolo”

„Noi am dat jos un prim-ministru care n-avea ce căuta acolo. Mai departe, cu un program de guvernare bun în spate și cu un prim-ministru care va ține cont de toate părerile din coaliție vom avea un Guvern competent”, a mai adăugat edilul Craiovei.

Foto: Mediafax

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