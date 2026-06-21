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Premierul Poloniei recunoaște că este dificil să calmeze disputa Zelenski-Nawrocki. „Mă străduiesc să reduc pierderile. Nu este o sarcină ușoară”

Melania Agiu
Premierul Poloniei recunoaște că este dificil să calmeze disputa Zelenski-Nawrocki. „Mă străduiesc să reduc pierderile. Nu este o sarcină ușoară”
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Un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina reprezintă o greșeală strategică care va afecta ambele părți, a declarat, duminică, pe X, prim-ministrul polonez, Donald Tusk, în încercarea de a calma o ceartă declanșată între președintele Karol Nawrocki și omologul său Ucrainean, Volodimir Zelenski.

Reamintim că, vineri, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a țării, ceea ce i-a determinat pe trei foști președinți ucraineni și pe alți înalți oficiali să returneze Poloniei distincțiile de stat primite.

Nawrocki a decis să retragă Ordinul Vulturului Alb după ce Zelenski a stârnit nemulțumirea multora din Polonia prin redenumirea unei unități a armatei ucrainene în onoarea Armatei Insurgente Ucrainene, o mișcare naționalistă care a masacrat mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tusk, un susținător al Europei, a fost reales în funcția de prim-ministru în 2023, după ce a condus o coaliție care a învins partidul naționalist „Lege și Justiție”, de partea căruia se află Nawrocki.

„Implicarea într-un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina este o greșeală strategică care va afecta ambele părți: din punct de vedere economic, geopolitic și al reputației. Iar în politică, după cum știm, o greșeală este mai gravă decât o infracțiune”, a scris Tusk.

„În discuțiile cu partenerii mei europeni, mă străduiesc să reduc la minimum pierderile și să diminuez tensiunile. Nu este o sarcină ușoară”, a adăugat el într-o postare pe X.

Zelenski nu s-a decis încă dacă va merge la conferința de la Gdansk

Între timp, președintele Camerei inferioare a Parlamentului polonez, Włodzimierz Czarzasty, a sugerat, tot astăzi, că președintele ucrainean probabil nu va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc la Gdańsk, Polonia, în perioada 25-26 iunie.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andriy Sybiha, a transmis că președintele Volodimir Zelenski urmează să ia o decizie cu privire la participarea țării sale la Conferința internațională privind reconstrucția Ucrainei (URC).

„Luni, 22 iunie,, cred că vom prezenta din nou un raport președintelui Ucrainei cu privire la gradul de pregătire pentru această conferință, la consecințele anumitor decizii și la modalitățile de desfășurare a acesteia”, a subliniat oficialul.

Președintele va decide dacă va participa la URC 2026 pe baza rezultatelor acestui raport, a precizat Sуbiha.

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