Zelenski îi trimite înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb lui Nawrocki. Cum a comentat președintele Ucrainei retragerea celei mai înalte distincții a Poloniei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis, sâmbătă, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb înapoi președintelui polonez Karol Nawrocki, care a decis, vineri seara, să-i retragă liderului ucrainean de această distincție.

În urmă cu puțin timp, Zelenski a publicat pe rețelele de socializare o fotografie făcută într-o sucursală a Nova Poshta, cea mai mare companie privată de curierat din Ucraina, din care reiese că decorația a fost expediată la adresa Cancelariei Președintelui Poloniei.

„Ieri, președintele polonez a subliniat faptul că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincție obișnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură deosebită cu statul polonez și recunoștința specială a poporului polonez. Un astfel de simbol presupune nu doar merite, ci și respectul față de valorile care stau la baza comunității noastre.

Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne la Ecaterina a II-a, Benito Mussolini și Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru.

Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul și cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta noastră și a voastră pentru independența față de Rusia.

Ucraina nu uită niciodată spiritul de solidaritate și înțelege că cooperarea dintre statele și popoarele din regiunea noastră reprezintă una dintre garanțiile concrete de securitate pentru ucraineni și pentru fiecare stat vecin.

Ucraina va continua să se apere în acest război declanșat de Rusia, iar noi vom ajunge, fără îndoială, la o pace demnă.

Ucraina este recunoscătoare tuturor popoarelor, statelor și liderilor care vor continua să ne însoțească pe calea apărării libertății și care vor fi garanți ai unei păci post-război în Europa și ai unei noi securități reale.

Ucraina va rămâne deschisă tuturor formatelor semnificative de interacțiune cu Polonia, pentru a încerca să evităm neînțelegerile cu privire la paginile complexe și dureroase din trecutul popoarelor noastre și pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului XX.

Iar ucrainenii fac tot ce le stă în putință pentru a evita un eșec al Europei în acest secol.

Sunt mândru de oamenii noștri și de fiecare soldat ucrainean – de milioane de ucraineni și ucrainence care merită o onoare neclintită pentru eroismul demonstrat de poporul ucrainean în apărarea împotriva agresiunii ruse.

Am considerat că Ordinul Vulturului Alb a fost adresat poporului ucrainean și armatei noastre în 2023. Asta s-a spus atunci. Astăzi, i-am trimis Ordinul președintelui polonez.

Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii.“, a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de X.