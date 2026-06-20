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Zelenski îi trimite înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb lui Nawrocki. Cum a comentat președintele Ucrainei retragerea celei mai înalte distincții a Poloniei

Melania Agiu
Zelenski îi trimite înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb lui Nawrocki. Cum a comentat președintele Ucrainei retragerea celei mai înalte distincții a Poloniei
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis, sâmbătă, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb înapoi președintelui polonez Karol Nawrocki, care a decis, vineri seara, să-i retragă liderului ucrainean de această distincție.

În urmă cu puțin timp, Zelenski a publicat pe rețelele de socializare o fotografie făcută într-o sucursală a Nova Poshta, cea mai mare companie privată de curierat din Ucraina, din care reiese că decorația a fost expediată la adresa Cancelariei Președintelui Poloniei.

Fotografia a fost însoțită și de o declarație din partea lui Zelenski

„Ieri, președintele polonez a subliniat faptul că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincție obișnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură deosebită cu statul polonez și recunoștința specială a poporului polonez. Un astfel de simbol presupune nu doar merite, ci și respectul față de valorile care stau la baza comunității noastre.

Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne la Ecaterina a II-a, Benito Mussolini și Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru.

Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul și cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta noastră și a voastră pentru independența față de Rusia.

Ucraina nu uită niciodată spiritul de solidaritate și înțelege că cooperarea dintre statele și popoarele din regiunea noastră reprezintă una dintre garanțiile concrete de securitate pentru ucraineni și pentru fiecare stat vecin.

Ucraina va continua să se apere în acest război declanșat de Rusia, iar noi vom ajunge, fără îndoială, la o pace demnă.

Ucraina este recunoscătoare tuturor popoarelor, statelor și liderilor care vor continua să ne însoțească pe calea apărării libertății și care vor fi garanți ai unei păci post-război în Europa și ai unei noi securități reale.

Ucraina va rămâne deschisă tuturor formatelor semnificative de interacțiune cu Polonia, pentru a încerca să evităm neînțelegerile cu privire la paginile complexe și dureroase din trecutul popoarelor noastre și pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului XX.

Iar ucrainenii fac tot ce le stă în putință pentru a evita un eșec al Europei în acest secol.

Sunt mândru de oamenii noștri și de fiecare soldat ucrainean – de milioane de ucraineni și ucrainence care merită o onoare neclintită pentru eroismul demonstrat de poporul ucrainean în apărarea împotriva agresiunii ruse.

Am considerat că Ordinul Vulturului Alb a fost adresat poporului ucrainean și armatei noastre în 2023. Asta s-a spus atunci. Astăzi, i-am trimis Ordinul președintelui polonez.

Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii.“, a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de X.

De ce i-a retras președintele Poloniei medalia lui Zelenski

Karol Nawrocki a decis să-i retragă, vineri seara, lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, după ce acesta din urmă a numit o unitate de elită a Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene după Eroii UPA.

UPA, sau Armata Insurgentă Ucraineană, a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice – n.r. Anadolu Agency scrie că gruparea naționalistă este responsabilă de masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe 26 mai, Zelenski a semnat un decret prin care a acordat unei unități de operațiuni speciale titlul onorific de „Eroii UPA”. Președintele ucrainean a explicat că această decizie această face parte din eforturile de a restabili tradițiile istorice ale forțelor armate naționale ale Ucrainei.

UPA rămâne una dintre cele mai delicate chestiuni din relațiile polono-ucrainene. Între 1943 și 1945, luptătorii UPA au desfășurat campanii de curățare etnică împotriva civililor polonezi din Volinia și Galiția de Est. Istoricii polonezi estimează că aproximativ 100.000 de polonezi au fost uciși.
Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, îi fusese acordată liderului ucrainean de către fostul președinte Andrzej Duda în urma războiului declanșat de Rusia în 2022.
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