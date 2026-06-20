După săptămâni întregi de dezbateri, reședintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras, în cele din urmă, lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb — cea mai înaltă distincție a Poloniei, relatează Politico. Decizia a fost luată după ce președintele Ucrainei a numit o unitate de elită a Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene după Eroii UPA.

UPA, sau Armata Insurgentă Ucraineană, a fost o organizație paramilitară naționalistă care a luptat pentru independența Ucrainei în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, în principal împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice – n.r. Anadolu Agency scrie că gruparea naționalistă este responsabilă de masacrarea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nawrocki a luat măsura cu câteva zile înainte de o posibilă vizită a lui Zelenski în Polonia și pune o presiune intensă asupra uneia dintre cele mai importante alianțe din războiul împotriva Rusiei. Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, l-a criticat dur pe Nawrocki pentru „o greșeală strategică” de pe urma căreia „beneficiază doar Moscova”.

Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, îi fusese acordată liderului ucrainean de către fostul președinte Andrzej Duda în urma războiului declanșat de Rusia în 2022.

Încă din 2022, Varșovia a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului în războiul cu Moscova.

Vineri seara târziu, Nawrocki — un istoric specializat în crimele naziste și sovietice împotriva polonezilor — a luat măsura de a-l priva pe Zelenski de cea mai înaltă distincție națională a țării.

El a subliniat că această decizie nu reprezintă o schimbare a politicii strategice a Poloniei în contextul războiului, dar a insistat că polonezii nu trebuie să „trădeze prin tăcere sacrificiile strămoșilor noștri”.

Subliniind faptul că victimele masacrelor erau civili, Nawrocki a declarat: „Denumirea uneia dintre unitățile militare ale Ucrainei după numele criminalilor din UPA are o semnificație care depășește cu mult cadrul afacerilor interne ale Ucrainei.”