Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea, în ziua Congresului Extraordinar al PNL

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD, că social democrații ar putea decide duminică dacă vor face parte din Guvernul Veștea. Tot duminică ar urma să aibă loc și Congresul Extraordinar al PNL.

Ședința PSD în care urma să se decidă soarta Guvernului Veștea s-a amânat. Surse Gândul susțin că au apărut tensiuni la negocierile dintre PSD și Adrian Veștea. Votul în Parlament este pus sub semnul întrebării.

UPDATE | Sorin Grindeanu: Decizia PSD se mai lasă așteptată

„Au fost prezenți toți parlamentarii PSD. În acest moment, PSD se află în situația următoare: stăm și analizăm. Am venit de bună-credință într-o coaliție, dar am fost cam singurii de bună-credință. PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră într-o asemenea majoritate.

Am tot respectul pentru dl Adrian Veștea. L-am informat că decizia PSD se mai lasă așteptată. Trebuie să convocăm forurile statutare. Mi-aș dori ca duminică să luăm decizia dacă intrăm în guvernul condus de Adrian Veștea. E dincolo de orgoliile unora sau altora. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice. Săptămâna viitoare, Parlamentul își închide activitatea. Guvernul are șase ministere care nu sunt legal conduse”, a spus Sorin Grindeanu, după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

„Bolojan a mințit”

Sorin Grindeanu a mai spus că Ilie Bolojan „l-a mințit” pe președintele Nicușor Dan în discuțiile privind formarea Guvernului Tomac, afirmând că PNL a avut cerințe continue privind crearea acestui Executiv.

„Trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României. Când îl minți și spui că intri în Guvern, dar după trei zile spui să nu fie proxi al PSD, dar să nu fie secretari de stat și prefecți… Bolojan a mințit și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cerințe. De aceea suntem în această situație. E o consecință a acestor desfășurări. Ilie Bolojan se gândește doar la el”, a declarat președintele PSD.

„Sunt lucruri pe care le știu pentru că am fost acolo, la acele discuții. Ilie Bolojan a mințit președintele republicii și a venit de fiecare dată cu alte pretenții, care au fost îndeplinite, iar la final a zis că votează împotrivă.

Lumea este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el, iar cine îl supără îl dă și afară din partid. Așa înțelege Ilie Bolojan să se comporte”, a explicat liderul PSD.

Știrea inițială

Liderii PSD s-au întrunit, joi, în ședința grupurilor parlamentare reunite, pentru a decide dacă susțin Guvernul Veștea.

Programul de guvernare al Cabinetului Veștea ar fi ajuns doar la o parte dintre parlamentari, însă lista cu membrii viitorului Guvern nu ar fi fost primită încă de niciunul dintre aceștia, potrivit surselor citate.

Parlamentari din grupul minorităților, din grupul neafiliaților și din AUR au declarat că până luni sau marți, săptămâna viitoare, nu va avea loc niciun vot în Parlament.

Știre în curs de actualizare