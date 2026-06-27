Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează după 9 ani și convoacă alegeri anticipate

Aleksandrar Vucic, aflat la conducerea Sebiei din 2017, a anunțat sâmbătă că va demisiona din funcția de președinte în câteva săptămâni.

Liderul de la Belgrad a convocat organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare anticipate, potrivit Reuters.

Vucic a mai fost prim-ministrul Serbiei între 2014 și 2017. Epoca de 13 ani a lui Vucic a fost marcat[ de proteste violente de după tragedia de la Novi Sad din 2024, când au murit 14 oameni în urma prăbușii unei stații feroviare.

În urmă cu câteva zile, studenții care au comemorat victime tragediei au cerut alegeri generale anticipate.

Vucic le-a spus susținătorilor:

„Voi mai fi președinte doar pentru câteva săptămâni și voi demisiona”.

Cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Vucic urma să expire la mijlocul anului 2027.

Nu a specificat însă data exactă la care va demisiona, nici când va dizolva Parlamentul pentru a convoca alegeri anticipate, nici dacă dorește să candideze pentru funcția de premier din nou.

Pe 7 iunie 2026, el a spus că se așteaptă ca Serbia să facă progrese în procesul către aderarea la UE. Deși a fost frecvent criticat în mass-media liberală că este populist și pro-rus, Vucic s-a arătat deschis relațiilor cu Occidentul, cât și cu China. În ultimii doi ani, Vucic a anunțat că Serbia va achiziționa aeronave franceze și roboți umanoizi din China.

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