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Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România

Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
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Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial transatlantic cu Statele Unite și a pus astfel capăt unei perioade lungi de blocaje și tensiuni diplomatice, relatează POLITICO. Votul europarlamentarilor vine cu puțin timp înainte de expirarea ultimatumului dat de președintele american Donald Trump, care a amenințat cu impunerea unor taxe vamale masive pe mașinile europene dacă acordul nu este implementat până la 4 iulie.

Legislatorii europeni au votat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri pentru a aproba modificările legislative privind eliminarea tarifelor vamale la bunurile industriale americane și la unele produse agricole. În schimb, Washingtonul a fost de acord să plafoneze tarifele pentru majoritatea exporturilor Uniunii Europene la 15% și să reducă taxele pe mașinile europene.

Adoptarea acordului comercial dintre SUA și Uniunea Europeană a durat mai mult decât se aștepta deoarece parlamentarul Bernd Lange a cerut garanții suplimentare după ce Donald Trump a amenințat în ianuarie că va anexa Groenlanda și, mai târziu, a amenințat Spania cu un embargo comercial pentru că s-a opus atacurilor aeriene asupra Iranului.

Într-un compromis la care s-a ajuns luna trecută, s-a convenit că Parlamentul poate solicita Comisiei să suspende acordul dacă Washingtonul nu reușește să reducă taxele vamale pentru produsele din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026. Concesiile tarifare ale UE vor expira, de asemenea, la sfârșitul anului 2029 – după ce Trump urmează să părăsească funcția.

Ce efect are acordul comercial asupra României

Potrivit prevederilor tratatului, UE elimină integral taxele vamale de import pentru produsele industriale provenite din SUA, în timp ce americanii aplică un plafon de 15% în Statele Unite pentru marea majoritate a mărfurilor europene, inclusiv pentru automobile, semiconductori și produse farmaceutice.

De asemenea, Bruxelles-ul acordă acces preferențial pe piața sa pentru o gamă largă de produse agricole și alimentare americane, cum ar fi fructele cu coajă lemnoasă, produsele lactate, carnea de porc și de bizon, soia, fructe și legume proaspete sau procesate.

Pentru România, produse precum componentele auto, anvelopele, rulmenții și circuitele electrice fabricate în România evită tarifele punitive și beneficiază prin semnarea acestui acord de un plafon predictibil de maximum 15% în SUA. În același timp, fermierii români vor înfrunta o concurență pe piața internă din cauza influxului preferențial de produse agroalimentare americane, precum carnea de porc, soia sau lactatele, care pot avea prețuri mai reduse.

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