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Primire grandioasă pentru Xi Jinping la Phenian. Președintele chinez îl vizitează pe Kim Jong-un prima dată în 7 ani

Melania Agiu
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Președintele chinez Xi Jinping a ajuns, luni, în Coreea de Nord pentru o vizită de două zile, prima din ultimii șapte ani. Scopul liderului chinez este de a reafirma legăturile strânse dintre Beijing și Phenian, precum și cu președintele Kim Jong-un.

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Xi a fost întâmpinat la aeroport de însuși Kim Jong-un și de soția acestuia, Ri Sol-ju.

În imaginile difuzate de postul de televiziune de stat CCTV, se vede că liderul Coreei de Nord zâmbește și îl aplaudă pe președintele Xi. Pentru a-l întâmpina, s-a întins un covor roșu și s-au aliniat soldați.
Agenția Xinhua a relatat că cei doi lideri și-au strâns mâinile, iar apoi un grup de copii din Coreea de Nord le-au oferit flori președintelui chinez și soției sale.

Sursă video: X/@XisMoments

Cuplul prezidențial chinez a ajuns ulterior în piața principală a Phenianului, unde o gardă de onoare militară și mii de oameni, inclusiv copii care purtau baloane și săreau, au organizat o ceremonie de bun venit. Clădirile din jurul pieței erau împodobite cu steagurile celor două țări, portrete gigantice ale lui Kim și Xi și bannere roșii și galbene care îl întâmpinau pe liderul chinez și celebrau „prietenia și unitatea” națiunilor.

Sursă video: X/ @shanghaidaily

Această vizită reprezintă prima călătorie a liderului chinez în străinătate în acest an și are loc la doar câteva săptămâni după ce i-a primit pe liderul rus Vladimir Putin și pe președintele SUA Donald Trump în capitala Chinei.

Acest moment vine în sprijinul eforturilor Beijingului de a prezenta China ca un mediator flexibil și global într-o perioadă marcată de schimbări geopolitice intense, comentează CNN.

Este, de asemenea, un semnal clar din partea Beijingului că, deși Kim Joung-un și Putin au consolidat relațiile dintre țările lor în ultimii ani, China rămâne cel mai important partener diplomatic al Coreei de Nord.

Într-o scrisoare adresată mass-mediei din Coreea de Nord înainte de călătorie, Xi Jinping a scris că „indiferent de cum se schimbă vremurile sau de cum evoluează situația internațională, prietenia tradițională dintre China și Coreea de Nord rămâne de neclintit, atemporală și radiază de vitalitate”.

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Coreea de Nord transmite un mesaj dur înaintea vizitei lui Xi. Sora lui Kim Jong-un: „Programul nuclear nu este negociabil. Nu tolerăm nicio ameninţare”

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