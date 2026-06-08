Bătălia pentru Beijing și „diplomația triunghiulară”. Cum a devenit Xi Jinping cel mai influent lider mondial după ce i-a primit pe „pelerinii” Trump și Putin

În luna mai, Xi Jinping a avut o ocazie rară – și, fără îndoială, binevenită – de a se plasa în centrul politicii mondiale, când liderii Statelor Unite și Rusiei l-au vizitat unul după altul. Astfel de summituri atrag întotdeauna atenția. Cu atât mai mult când se îmbină perfect într-o singură secvență diplomatică.

„Cu toate acestea, Putin pare să fi realizat doar partea a doua a planului. Între timp, Xi a ieșit din «maratonul diplomatic» ca un câștigător clar, consolidându-și imaginea de cel mai influent lider din lume”, notează Andrei Smolyakov pentru The Insider.

Conceptul de „diplomație triunghiulară”

Conceptul de „diplomație triunghiulară” a fost lansat de Henry Kissinger, în timpul Războiului Rece. A fost o modalitate de a exploata slăbiciunile relației dintre China și Uniunea Sovietică.

„Washingtonul a poziționat Beijingul împotriva Moscovei și Moscova împotriva Beijingului, în efortul de a crea o ordine strategică mai previzibilă și mai echilibrată.

Statele Unite se aflau în vârful triunghiului inversat. Celelalte două puteri erau adesea obligate să coopereze cu America, chiar dacă nu concurau exact pentru favorurile Washingtonului.

În ultima săptămână, acea geometrie pare să fi fost dată peste cap. Donald Trump și Vladimir Putin sunt, de fapt, adversari.

Se laudă cu relații strânse și înțelegere reciprocă. Însă sunt implicați în conflicte pe mai multe teatre de operațiuni, de la Ucraina la Iran”, precizează Andrei Smolyakov.

„Pelerinaj” la Beijing

Cu toate acestea, ambii lideri s-au simțit obligați să facă un pelerinaj la Beijing, creând o imagine izbitoare pentru ziarele chineze.

„Regatul Mijlociu devenea cu adevărat central, locul unde are loc diplomația superputerilor și se decide soarta națiunilor.

Momentul întâlnirilor, una după alta, părea simbolic. A stârnit suspiciuni că Xi Jinping ar fi putut reuși să aranjeze un fel de înțelegeri în culise între puteri.

Desigur, simbolismul nu ar trebui exagerat, oricât de elegant ar părea. Vizita lui Trump fusese amânată de la sfârșitul lunii martie din cauza războiului din Iran.

Vizita lui Putin fusese planificată din timp. Avea rolul de a marca cea de-a 25-a aniversare a semnării Tratatului de bună vecinătate dintre Moscova și Beijing”, explică Andrei Smolyakov.

Xi vs. Trump

Xi și-a tratat oaspeții diferit, dar rezultatele celor două întâlniri au fost în mare parte comparabile.

„Cu Trump, Xi a fost formal, distant și, în general, rezervat. I-a oferit președintelui SUA o recepție fastuoasă, cu covor roșu, gardă de onoare și cor. I-a arătat lui Trump chiar și Zhongnanhai, sediul puterii Partidului Comunist Chinez.

În timpul plimbării, Trump l-a întrebat pe secretarul general cât de des au vizitat liderii străini complexul.

Xi a răspuns: Foarte rar. De exemplu, Putin a fost aici.

Remarca părea menită să-i reamintească invitatului său că relația lui Xi cu liderul rus este mult mai strânsă și mai de încredere decât legăturile sale cu Washingtonul”, scrie Andrei Smolyakov.

„Fiecare parte și-a prezentat propria versiune”

Rezultatul summitului a fost și mai rece. Cele două părți nu s-au certat, dar nu au ajuns la niciun acord substanțial.

„Fiecare parte și-a prezentat propria versiune. Cele două versiuni ale evenimentelor au fost complet diferite.

Rezumatul SUA a pus accent pe consiliile comerciale. Dar și pe angajamentele privind elementele de pământuri rare și discuțiile despre Strâmtoarea Hormuz.

Partea chineză nu a menționat aceste probleme. S-a concentrat pe Taiwan și pe eforturile de a realiza o stabilitate strategică constructivă.

Trump a părăsit Beijingul fără a susține măcar o conferință de presă. A ignorat întrebările reporterilor în timpul ultimei sale apariții de presă”, continuă Andrei Smolyakov.

Xi vs. Putin

Vizita lui Putin, la prima vedere, a purtat o energie diferită.

„Putin și Xi au schimbat cuvinte calde și promisiuni de prietenie de mai multe ori. Au semnat o declarație comună în care Xi a criticat din nou, cu grijă, Statele Unite, numindu-le un val de hegemonie unilaterală.

Cei doi lideri au semnat, de asemenea, 20 de acorduri minore – acoperă cooperarea în domeniul educației, comerțului și extinderea călătoriilor fără vize pentru rușii din China.

Trebuie subliniat faptul că majoritatea acestor documente sunt relativ nesemnificative.

Par să fi fost semnate în principal ca parte a unui efort de a da importanță summitului”, se mai arată în analiza The Insider.

Power of Siberia 2, în stand-by

Cel mai important acord pentru președintele rus, Power of Siberia 2, nu a fost încheiat.

„Conducta ar extinde semnificativ exporturile de gaze rusești către China.

Cele două părți au declarat că au ajuns la o înțelegere generală a parametrilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adăugat că au existat progrese.

Totuși, acel progres a rămas blocat în același loc timp de mai bine de un deceniu. Promisiunile diplomaților chinezi privind studii și analize mai detaliate se echivalează adesea cu un politicos nu, mulțumesc, nu sunt interesat deocamdată”.

O altă potențială manevră diplomatică despre care observatorii au speculat activ a fost o relaxare a politicii SUA față de Taiwan în schimbul unor servicii din partea Beijingului. Fie că este vorba de mediere pentru deschiderea Strâmtorii Hormuz, fie de concesii în războiul comercial.

„China este într-adevăr îngrijorată de o altă livrare iminentă de arme americane către Taiwan. Acest lucru va deveni probabil o problemă cheie în timpul vizitei lui Xi în Statele Unite din această toamnă”, punctează Andrei Smolyakov.

„Cel puțin deocamdată, se pare că nimeni nu a semnat niciun plan misterios”

În acest caz, însă, este dificil să se prezinte acordul ca fiind reciproc avantajos pentru întregul triunghi.

„Armele care nu sunt trimise către Taiwan ar putea ajunge mai devreme sau mai târziu în Ucraina. S-ar crea un risc major pentru Rusia și ar fi slăbit Iranul, unul dintre principalii furnizori militari ai Moscovei în ultimii ani.

Cel puțin deocamdată, se pare că nimeni nu a semnat niciun plan misterios . Și se pare că nu o va face în viitorul apropiat.

. Și se pare că nu o va face în viitorul apropiat. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că cele trei părți nu au aproape niciun punct de suprapunere care ar putea forma baza unor acorduri fiabile.

China încă mai crede că poziția diplomatică ideală – și cea mai puțin riscantă – este aceea de a fi jucătorul cu care ceilalți sunt obligați să discute. Dar fără a-și asuma obligații ireversibile”, consideră Andrei Smolyakov.

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