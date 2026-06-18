Prima pagină » Știri externe » Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry și Meghan Markle ar urma să ajungă luna viitore în Regatul Unit împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Potrivit presei britanice, aceasta ar fi prima vizită a familiei Sussex în Marea Britanie după patru ani.

Prima întoarcere în formulă completă după plecarea din familia regală

Ducele și Ducesa de Sussex se pregătesc să revină în Marea Britanie luna viitoare, însoțiți de cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, potrivit informațiilor publicate de BBC, The Telegraph și ITV News.

Dacă deplasarea va avea loc conform planului, aceasta va reprezenta prima vizită a familiei de Sussez în Regatul Unit după patru ani.

Harry și Meghan locuiesc în California din 2020, după ce ai decis să se retragă din rolurile lor de membri activi ai familiei regale britanice, pentru a-și construi o viață independentă în Statele Unite.

Motivele care ai stat la baza plecării din Marea Britanie

De-a lungul ultimilor ani, Ducele și Ducesa de Sussex au vorbit în repetate rânduri despre motivele care au determinat această decizie.

În interviuri televizate și în volumul autobiografic al lui Harry, cei doi au invocat presiunea constantă exercitată de presa tabloidă, rasismul existent în anumite structuri ale societății britanice, abuzurile din mediul online, dar și tensiunile din interiorul familiei regale.

Totodată, cuplul a subliniat că și-a dorit independența financiară și mai mult control asupra propriei vieți.

Nu este prima vizită pentru Harry în Marea Britanie

Deși familia nu l-a însoțit, Harry a efectuat mai multe călătorii în Marea Britanie după mutarea în Statele Unite. Acesta a fost prezent la funerariile Reginei Elisabeta a II-a, în 2022, și la ceremonia de încoronare a tatălui său, Regere Carol al III-lea, în 2023.

În septembrie anul trecut, prințul s-a întâlnit cu regele pentru prima dată după 19 luni, alimentând speculațiile privind o posibilă apropiere între cei doi.

Ultima sa vizită în Anglia a avut loc în ianuarie, când s-a prezentat în instanță într-un proces intentat împotriva editorului publicației Daily Mail, în legătură cu presupuse practici ilegale de colectare a informațiilor.

Se va întâlni Regele Carol cu nepoții săi?

Deocamdată nu există informații oficiale privind o eventuală întâlnire între Regele Carol al III-lea și nepoții săi în timpul vizitei programate pentru luna viitoare.

Ultima dată când monarhul i-a văzut personal pe Archie și Lilibet a fost în 2022, cu ocazia celebrării Jubileului de Platină a Reginei Elisabeta a II-a.

Vizita familiei Sussex ar urma să coincidă cu un eveniment dedicat marcării unui an până la următoarea ediție a Jocurilor Invictus, competiția internațională pentru veterani răniți și militari în recuperare, fondată de Prințul Harry în urmă cu mai bine de un deceniu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
15:50
Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
FLASH NEWS Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
15:15
Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
CONTROVERSĂ Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu
14:56
Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu
CONTROVERSĂ Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește
14:22
Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește
APĂRARE Trump va cere companiilor americane să producă, sub licență, rachete de apărare antiaeriană în Europa și Ucraina
13:25
Trump va cere companiilor americane să producă, sub licență, rachete de apărare antiaeriană în Europa și Ucraina
FLASH NEWS Zelenski, după al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Rusia: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră”
13:21
Zelenski, după al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Rusia: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră”
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Noua „armă” împotriva scumpirilor: o aplicație din Grecia compară prețurile din magazine în timp real
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Cum afectează abandonul repetat comportamentul animalelor
ULTIMA ORĂ Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat
16:04
Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Liviu Odagiu, președinte CSM
16:00
OFF The Record. Invitat: Liviu Odagiu, președinte CSM
REACȚIE Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția
15:52
Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
15:48
Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
EXCLUSIV Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
15:46
Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
SURSE SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
15:42
SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR

Cele mai noi

Trimite acest link pe