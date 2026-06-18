Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle ar urma să ajungă luna viitore în Regatul Unit împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Potrivit presei britanice, aceasta ar fi prima vizită a familiei Sussex în Marea Britanie după patru ani.

Prima întoarcere în formulă completă după plecarea din familia regală

Ducele și Ducesa de Sussex se pregătesc să revină în Marea Britanie luna viitoare, însoțiți de cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, potrivit informațiilor publicate de BBC, The Telegraph și ITV News.

Dacă deplasarea va avea loc conform planului, aceasta va reprezenta prima vizită a familiei de Sussez în Regatul Unit după patru ani.

Harry și Meghan locuiesc în California din 2020, după ce ai decis să se retragă din rolurile lor de membri activi ai familiei regale britanice, pentru a-și construi o viață independentă în Statele Unite.

Motivele care ai stat la baza plecării din Marea Britanie

De-a lungul ultimilor ani, Ducele și Ducesa de Sussex au vorbit în repetate rânduri despre motivele care au determinat această decizie.

În interviuri televizate și în volumul autobiografic al lui Harry, cei doi au invocat presiunea constantă exercitată de presa tabloidă, rasismul existent în anumite structuri ale societății britanice, abuzurile din mediul online, dar și tensiunile din interiorul familiei regale.

Totodată, cuplul a subliniat că și-a dorit independența financiară și mai mult control asupra propriei vieți.

Nu este prima vizită pentru Harry în Marea Britanie

Deși familia nu l-a însoțit, Harry a efectuat mai multe călătorii în Marea Britanie după mutarea în Statele Unite. Acesta a fost prezent la funerariile Reginei Elisabeta a II-a, în 2022, și la ceremonia de încoronare a tatălui său, Regere Carol al III-lea, în 2023.

În septembrie anul trecut, prințul s-a întâlnit cu regele pentru prima dată după 19 luni, alimentând speculațiile privind o posibilă apropiere între cei doi.

Ultima sa vizită în Anglia a avut loc în ianuarie, când s-a prezentat în instanță într-un proces intentat împotriva editorului publicației Daily Mail, în legătură cu presupuse practici ilegale de colectare a informațiilor.

Se va întâlni Regele Carol cu nepoții săi?

Deocamdată nu există informații oficiale privind o eventuală întâlnire între Regele Carol al III-lea și nepoții săi în timpul vizitei programate pentru luna viitoare.

Ultima dată când monarhul i-a văzut personal pe Archie și Lilibet a fost în 2022, cu ocazia celebrării Jubileului de Platină a Reginei Elisabeta a II-a.

Vizita familiei Sussex ar urma să coincidă cu un eveniment dedicat marcării unui an până la următoarea ediție a Jocurilor Invictus, competiția internațională pentru veterani răniți și militari în recuperare, fondată de Prințul Harry în urmă cu mai bine de un deceniu.