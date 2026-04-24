Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola

Prințul Harry a efectuat o vizită neanunțată de două zile în Ucraina, unde s-a întâlnit cu oamenii afectați de război și a vorbit cu politicieni la o conferință organizată la Kiev. Momentul central al vizitei sale a avut loc vineri, când Ducele de Sussex a mers pe un câmp minat de lângă orașul Bucea pentru a atrage atenția asupra pericolelor minelor terestre, scrie The Mirror. Prin această acțiune, prințul Harry a continuat misiunea umanitară începută de mama sa, Prințesa Diana, care a făcut o campanie similară în Angola.

În cea de-a doua zi a călătoriei sale în Ucraina, prințul Harry al Marii Britanii s-a deplasat în orașul Bucea, aflat la nord de Kiev, unde sute de civili și prizonieri de război au fost uciși într-un masacru în luna aprilie 2022, atunci când forțele ruse s-au retras din oraș.

După ce rușii s-au retras, au lăsat în spate sute de mine terestre neexplodate, orașul fiind considerat nesigur pentru civili. O amplă operațiune de curățare a fost demarată în aceste zone și, așa cum a spus prințul Harry, „curățarea care va fi necesară aici va continua în următoarele două, trei, chiar patru decenii”.

Vizita a fost realizată alături de The HALO Trust, organizația care se ocupă de deminarea zonelor de conflict și care a însoțit-o și pe prințesa Diana în 1997 în Angola. Spre deosebire de epoca mamei sale, Harry a testat tehnologii avansate: a testat o dronă folosită pentru cartografierea explozibililor și a operat un câine-robot utilizat pentru deminare.

„Ceea ce face Halo Trust este o muncă absolut incredibilă. Este trist, este foarte, foarte trist pentru că acum aproape 30 de ani mama mea era în Angola, iată-ne din nou într-un nou conflict”.

