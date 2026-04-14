Prințul Harry și Meghan, vizită discretă în Australia, dar finanțată din fonduri private. Zbor la clasa business, de la Los Angeles
Prințul Harry și Meghan, vizită discretă în Australia / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

Vizită neașteptată efectuată în Australia de prințul Harry și soția sa, Meghan. Ducele și ducesa de Sussex au vrut discreție totală, dar s-a aflat că plimbarea la Antipozi s-a făcut cu un zbor la clasa business. Întreaga deplasare a fost finanțată din fonduri private, notează Mediafax.

Ultima dată când cei doi au mers în în Australia s-a întâmplat în 2018, într-un turneu regal oficial.

În 2020, voiau să renunțe la orice rang

Vizita de 4 zile în Australia este organizată într-un cadru mai restrâns. Presa internațională reamintește că, în 2020, Harry și Meghan își anunțau intenția de a se „retrage” din rolurile de membri de rang înalt ai familiei regale britanice. Acum șase ani, ei vorbeau că vor să devină independenți financiar, în reședința lor din California.

Acum, scrie Associated Press, au primit finanțare din fonduri private ca să zboare spre Australia. S-au deplasat la clasa business cu un zbor comercial al companiei Qantas Airways, de la Los Angeles la Melbourne. Cuplul va vizita Melbourne, Canberra și Sydney.

Cum era de așteptat, au existat plângeri publice cu privire la costurile suplimentare de securitate generate de această vizită, în special pentru agențiile de poliție.

Au existat critici la adresa cuplului pentru participarea la evenimente cu bilete plătite pe durata șederii lor în Australia. Soții Sussex resping criticile potrivit cărora vizita ar fi un turneu de promovare. „Programul se bazează pe domeniile de activitate de lungă durată ale ducelui și ducesei, cu un accent clar pe promovarea organizațiilor care au un impact măsurabil. Vizita acordă prioritate ascultării, învățării și sprijinirii comunităților, mai degrabă decât promovării”, a declarat biroul cuplului Sussex într-un comunicat.

De asemenea, au existat „un număr mic de angajamente private, pentru a sprijini obiective comerciale și caritabile mai ample”, se mai arată în comunicat.

Presa îi prezintă drept „personaje negative”

Totuși, Afua Hagan, comentatoare specializată pe familia regală britanică, a afirmat că mass-media îi prezintă, de obicei, pe soții Sussex ca pe niște „personaje negative”.

„Aceasta este o călătorie finanțată din fonduri private. Pentru a o plăti, vor trebui să aibă un interes comercial. Dacă nu ar avea un interes comercial, problema ar fi: «Doamne, acești oameni parazitează familia regală și contribuabilii, indiferent dacă își câștigă sau nu proprii bani! Cum îndrăznesc să-și câștige proprii bani?» Nu pot face nimic bine fără să greșească”, a declarat Hagan pentru Australian Broadcasting Corp.

Giselle Bastin, expertă în familia regală britanică de la Universitatea Flinders, a spus că decizia cuplului Sussex de a-și folosi titlurile pentru a urmări interese private va fi percepută de mulți ca un conflict de interese. „Este bine cunoscut faptul că Sussex au o nevoie acută de venituri, așa că organizarea unui turneu cvasi-regal în Australia este considerată o încercare destul de disperată de a-și monetiza statutul de membri ai familiei regale”, a spus ea.

Unde merge prințul Harry

În Melbourne, Meghan are programată o vizită la un adăpost pentru femei.

În ceea ce-l privește pe Harry, prințul va merge la un muzeu de artă dedicat veteranilor. De asemenea, el va vizita Memorialul de Război Australian din capitala țării, Canberra.

Cuplul va participa și la o competiție de navigație organizată de Invictus Australia în portul din Sydney.

În 2018, cuplul a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Invictus de la Sydney. Evenimentul sportiv a fost fondat de Prințul Harry în 2014. În cadrul acestui eveniment participă militari, dar și veterani de război bolnavi sau răniți.

