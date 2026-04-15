Regele Charles al III-lea, discurs în Congresul SUA și întâlnire privată cu Donald Trump. Suveranul britanic efectuează o vizită de stat în America

Suveranul Marii Britanii va efectua o vizită de stat în America la finalul lunii aprilie, scrie Mediafax. Cu acest prilej, Regele Charles al III-lea va ține un discurs în Congresul SUA și se va întâlni, în privat, cu președintele Donald Trump.

Deplasarea lui Charles la Washington vine într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice dintre cele două națiuni.

Recepție la Casa Albă în onoarea Regelui Charles al IIl-lea

Palatul Buckingham a informat că Regele Charles este al doilea monarh britanic care se adresează Congresului SUA reunit în sesiune comună. În 1991, și Regina Elisabeta a II-a, mama sa, le-a vorbit republicanilor și democraților americani.

Familia conducătoare a Marii Britanii va avea o întâlnire privată cu Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump. Potrivit CNN, programul vizitei include și o ceremonie oficială de primire, precum și o recepție în grădina de la Casa Albă. De asemenea, este prevăzută o cină de stat și o ceremonie dedicată militarilor. În felul acesta, se dorește sublinierea parteneriatului de securitate dintre cele două țări.

Deplasarea peste Atlantic a suveranului britanic vine într-un moment în care tensiunile între Londra și Washington sunt la cote maxime.

Între cele două capitale relații s-au răcit pe fondul criticilor insistente adresate de președintele Trump la adresa premierului Keir Starmer. Liderul american le reproșează britanicilor lipsa unui sprijin ferm în războiul declanșat împotriva Iranului.

Cum era de așteptat, reproșurile lui Trump au generat îngrijorări în rândul clasei politice din Anglia cu privire la oportunitatea vizitei Regelui Charles al III-lea.

Dat fiind contextul actual, rolul monarhului rămâne unul strict constituțional. El este obligat să se mențină deasupra disputelor politice.

Ce cuprinde agenda vizitei

După vizita la Washington, cuplul regal britanic se va deplasa la New York. În metropola de pe Coasta de Est, Charles și Camilla vor lua parte la un eveniment de comemorare a victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001. De asemenea, Charles și Camilla vor vizita organizații implicate în sprijinirea tinerilor afectați de insecuritatea alimentară.

Ei vor mai participa și la evenimente dedicate relațiilor culturale și economice dintre SUA și Marea Britanie.

De la New York, delegația regală va ajunge în Virginia, unde sunt stabilite întâlniri cu reprezentanți ai comunităților indigene și organizații de mediu.

Vizita externă a Regelui Charles se va încheia cu o deplasare în Bermuda, teritoriu britanic de peste mări. Și acolo sunt programate alte evenimente oficiale.

Palatul Buckingham arată că scopul vizitei în America este de a evidenția legăturile istorice, economice și de securitate dintre cele două state. În 2026 se marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

