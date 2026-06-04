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Trump susține că SUA și Teheranul vor extrage împreună materialul nuclear îngropat în Iran. Care va fi următoarea mișcare a Washingtonului

Melania Agiu
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Președintele SUA, Donald Trump, susține că negocierile cu Iranul decurg „foarte bine” și că, „în acest moment”, Teheranul a acceptat să permită personalului american, în coordonare cu autoritățile iraniene, să intre în Iran și să recupereze materialul nuclear îngropat, odată ce războiul se va încheia.

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„Este foarte, foarte greu să punem mâna pe el… dar, cu toate acestea, vreau să fac asta”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Doar noi — ei bine, noi și, probabil, China — suntem singurele două țări care dispun de echipamentul necesar pentru a face asta. Așadar, da, vreau să obțin asta.

Am avut diverse înțelegeri de-a lungul timpului. Ei și-au schimbat opinia de mai multe ori. Dar, în prezent, se presupune că vom intra acolo în viitorul nu prea îndepărtat. Este foarte sigur acolo acum. Avem camerele Forțelor Spațiale. Fiecare colț al celor trei instalații este supravegheat constant. Dacă cineva va intra acolo, vom vedea cu siguranță ce se întâmplă și vom lansa o altă lovitură, dacă va fi necesar.

Însă în ceea ce privește extragerea acestui material — bombardierele B-2 au făcut o treabă pe care nimeni n-a mai văzut-o până acum. Noaptea, fără lună, într-un întuneric complet, în jurul orei 1 noaptea, au lansat aceste bombe — practic, cele mai mari bombe care există. Acestea au lovit direct gurile de aerisire. Este greu de crezut că există astfel de tehnologii. Bombele au urmat un fascicul direct către aceste guri de aerisire și au explodat în interior. Este foarte dificil să extragem acest material, dar tot vreau să fac asta.

Dar nu vreau să fac asta cât timp conflictul continuă. Nu vreau să ne expunem oamenii unui astfel de pericol. Îmi amintesc de problemele grave cu ostatecii pe care le-a avut Jimmy Carter în Iran. Nu vreau să ne punem oamenii într-o astfel de situație.

Dar când totul se va termina, în prezent există un acord conform căruia vom intra acolo împreună cu ei, vom extrage acest material și îl vom distruge. Va fi distrus”, a adăugat Trump.

În ciuda recentelor atacuri din regiune, preledintele american a afirmat că armistițiul dintre SUA și Iran, care a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie, rămâne în vigoare, sugerând că este posibil să se ajungă la un acord provizoriu „în cursul weekendului”, pe măsură ce negocierile în curs avansează.

„Negocierile în sine au decurs foarte bine – chiar foarte bine –, chiar dacă se vor concretiza, și s-ar putea să nu se concretizeze, dar dacă se vor concretiza, s-ar putea întâmpla chiar în weekend”, a declarat Trump.

„Un armistițiu acolo este mult diferit de un armistițiu în alte părți ale lumii”, a spus el. „Știți, aș spune că în acea parte a lumii, un armistițiu înseamnă să tragi într-un mod mai moderat.”

 

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