Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept „absurde” planurile Uniunii Europene de a include centre educaționale și de agrement pentru copii din Rusia pe listele de sancțiuni. Liderul de la Kremlin susține că măsura este lipsită de logică și afirmă că oficialii europeni „se fac de rușine” printr-o astfel de decizie.

„Planurile UE de a include centrele educaționale și de agrement pentru copii din Rusia pe listele de sancțiuni sunt absurde”, a declarat președintele rus Vladimir Putin

Putin: „Nu înțeleg ce încearcă să obțină”

Vladimir Putin și-a exprimat surprinderea față de intenția Uniunii Europene de a sancționa centrele educaționale și de agrement destinate copiilor din Rusia.

„Nu înțeleg ce încearcă să obțină, dar, cu toate acestea, se întâmplă și, cu siguranță, persoanele implicate în acest lucru în aceeași Europă se fac de rușine”, a spus el.

Liderul rus leagă sancțiunile de promovarea valorilor în rândul copiilor

Putin a susținut că imaginea unor copii „fericiți” și „devotați Rusiei” ar reprezenta motivul nemulțumirii unor responsabili europeni.

„Dacă oficialii europeni sunt preocupați de problemele de gen și de protecția diferitelor minorități sexuale, dacă sunt deranjați de imaginea unor copii fericiți, dedicați și care iubesc Rusia, atunci înseamnă că noi facem totul corect și promovăm valorile adecvate”, a subliniat Vladimir Putin.

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