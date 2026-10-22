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Rachetele de croazieră low-cost, noua amenințare a Rusiei. Statele europene NATO ar putea fi prinse pe picior greșit

Cristian Lisandru
Rachetele de croazieră low-cost, noua amenințare a Rusiei. Statele europene NATO ar putea fi prinse pe picior greșit
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Rachetele de croazieră low-cost ale Rusiei reprezintă cea mai recentă evoluție a unei amenințări aeriene constante. Sunt substanțial mai ieftine decât rachetele de croazieră tradiționale de gamă superioară. În același timp, sunt mai puternice decât multitudinea de drone cu rază lungă de acțiune pe care Rusia s-a bazat până acum pentru atacuri de saturație.

Rusia lui Putin a descoperit un nou instrument rentabil, produs în serie, pentru a copleși apărarea aeriană a Ucrainei și pentru a-i distruge infrastructura critică.

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„Ar fi greșit, însă, să presupunem că aceste rachete reprezintă o provocare doar pentru Ucraina. Într-o confruntare directă cu Rusia, statele europene NATO ar fi la fel de prost pregătite”, avertizează o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

CEPA: „Într-o confruntare directă cu Rusia, statele europene NATO ar fi la fel de prost pregătite” / Foto – Mediafax

Prețul mai mare este pe deplin justificat

Trecerea Rusiei de la dronele cu rază lungă de acțiune la rachete de croazieră ieftine a început cu Geran-3.

Geran-3 era, funcțional, similar cu drona cu rază lungă de acțiune Geran-2. Dar a fost înlocuit motorul cu piston cu un turboreactor JT80 produs de producătorul chinez Telefly.

  • Viteza sistemului a ajuns de la 185 km/h la 350 km/h.
  • Altitudinea de croazieră a crescut de la 4.000 de metri la 7.000 de metri.

Recent, Rusia a valorificat acest succes cu rachetele Geran-4, Geran-5, S-8000 Banderol și alte rachete de croazieră ieftine.

  • Cu motoare mai puternice și fuselaje optimizate pentru zboruri la viteze mai mari, aceste sisteme ating acum viteze de 600 km/h sau mai mult.
  • Zboară la altitudini mult în afara limitelor de angajare ale dronelor interceptoare ucrainene simple.

Pentru Rusia, rachetele de croazieră ieftine ocupă un nou punct optim pe scara cost-capacitate.

  • Sunt mai scumpe decât dronele tradiționale cu rază lungă de acțiune (aproximativ 150.000-250.000 de dolari, comparativ cu 50.000 de dolari).
  • Însă oferă o șansă semnificativ mai mare de a penetra apărarea aeriană ucraineană, care devenise din ce în ce mai capabilă și optimizată împotriva dronelor cu rază lungă de acțiune înainte de tranziție.

Din această perspectivă, prețul mai mare este pe deplin justificat”, explică Fabian Hoffmann, autorul analizei.

Hoffmann este cercetător senior la Programul Ucraina și Amenințări pe Spectru Complet din cadrul Institutului Norvegian pentru Studii de Apărare.

Pentru Rusia, rachetele de croazieră ieftine ocupă un nou punct optim pe scara cost-capacitate / Foto – Mediafax

Motoarele cu reacție, marea problemă

Pentru a oferi o șansă rezonabilă de interceptare, apărarea aeriană trebuie să fie în concordanță cu viteza mai mare a amenințării.

Aceasta înseamnă construirea unei flote de drone interceptoare care, la fel ca sistemele pe care este menită să le învingă, este propulsată cu reacție.

Ucraina a avut succes în utilizarea dronelor interceptoare cu reacție. Unitățile de apărare aeriană au raportat utilizarea unor mini-rachete de croazieră Bars reutilizate pentru a doborî rachetele rusești care se apropiau de ele.

Marea problemă pentru Ucraina este lipsa motoarelor cu reacție. Prea puțini furnizori din Europa și Statele Unite pot satisface cererea tot mai mare din Occident.

Marea problemă pentru Ucraina este lipsa motoarelor cu reacție / Foto – Mediafax

  • Inițial, această penurie a afectat doar acumularea propriilor rachete de croazieră ieftine ale Europei.
  • Nevoile defensive se adaugă acum la această cerere, în timp ce oferta s-a multiplicat mult dincolo de capacitate.
  • Motoarele sunt veriga esențială a lanțului de aprovizionare.
  • Fără un motor cu reacție, niciun interceptor cu propulsie cu reacție nu zboară.

Alte instrumente pentru a învinge rachetele de croazieră rusești ieftine există teoretic – sistemele bazate pe arme de foc (Gepard, Skynex) sau capacitățile de apărare antirachetă de înaltă performanță (cum ar fi IRIS-T SLS/SLM sau NASAMS).

Dar acestea fie nu sunt disponibile în număr suficient, fie sunt extrem de ineficiente din punct de vedere al costurilor”, avertizează autorul analizei.

Vulnerabilitatea statelor europene

Rezultatul este o nouă amenințare. Rachetele balistice cu rază lungă de acțiune a Rusiei, ieftine, sunt o provocare pentru Ucraina.

Iar Ucraina nu este pregătită să înfrunte această amenințare la amploarea la care sosește.

Împreună cu amenințarea extrem de dificilă cu care se confruntă Ucraina în această iarnă, acest lucru pune apărarea aeriană în declin.

Însă capacitățile de atac la distanță ale Rusiei, în continuă evoluție, nu reprezintă o provocare doar pentru Ucraina.

  • Statele europene NATO ar fi la fel de prost pregătite într-o confruntare directă cu Rusia.
  • La fel ca Ucraina, atât statele europene din prima linie, cât și altele din spatele Europei nu au mijloacele de a se apăra eficient și rentabil împotriva roiurilor de rachete de croazieră rusești low-cost.

De fapt, acestea ar fi probabil chiar mai vulnerabile decât Ucraina. Nu au experiența tehnică și operațională pe care Ucraina a acumulat-o de-a lungul anilor de război”, încheie Fabian Hoffmann.

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