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Cum s-au transformat reacțiile emoționale ale lui Zelenski într-o resursă gratuită pentru Putin. Moscova joacă la așteptare, în timp ce prăpastia dintre Trump și președintele Ucrainei se adâncește

Cristian Lisandru
Cum s-au transformat reacțiile emoționale ale lui Zelenski într-o resursă gratuită pentru Putin. Moscova joacă la așteptare, în timp ce prăpastia dintre Trump și președintele Ucrainei se adâncește
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Zelenski este la conducere de prea mult timp”. Afirmația îi aparține lui Donald Trump, iar liderul de la Casa Albă a mai spus că dacă  Ucraina dorește să rezolve conflictul, atunci este timpul să organizeze alegeri prezidențiale. La rândul său, Volodimir Zelenski a contraatacat. A acuzat direct administrația Trump că face pași concreți pentru a forța capitularea Ucrainei în fața Rusiei.

Volodimir Zelenski pare să fie neliniștit și de posibilele discuții trilaterale între Trump, Putin și Xi Jinping, de luna viitoare.  Președintele rus ar dori să discute despre încheierea războiului din Ucraina, dar în condițiile sale.

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Cum percepe Moscova deteriorarea relațiilor dintre Trump și Zelenski

Pe măsură ce o nouă ruptură între Donald Trump și Volodimir Zelenski se adâncește, Moscova adoptă o abordare de tip „așteaptă și urmărește”.

Oficialii ruși sunt conștienți, totuși, de faptul că Trump este imprevizibil, se arată într-o analiză publicată de New Eurasian Strategies Centre.

  • Aceștia și-au exprimat, cu prudență, acordul cu poziția Casei Albe.
  • Au declarat că sunt pregătiți să reînnoiască cooperarea economică dintre SUA și Rusia.
  • Kievul, în schimb, a condamnat inițiativele lui Trump.
  • Astfel, s-a declanșat un război verbal între Zelenski și liderul de la Casa Albă.

Moscova vede deteriorarea relațiilor dintre Trump și Zelenski nu ca pe un eveniment singular. Este o parte a unei divergențe mai ample dintre America și Europa, într-un moment în care țările europene sunt încă departe de a fi pregătite să își gestioneze singure securitatea.

Moscova adoptă o abordare de tip „așteaptă și urmărește” / Foto – Mediafax

„Un acord energetic, nu unul diplomatic”

Pe 9 octombrie 2026, în urma unei conversații telefonice cu Putin, Trump a anunțat un „acord privind motorina”. Rusia a fost de acord să furnizeze combustibil pentru piețele americane și globale.

Putin a comentat anunțul în termeni strict de afaceri. A declarat că mișcarea va avea un „impact pozitiv asupra economiei globale”. Dmitri Peskov – secretarul său de presă, a subliniat aspectul comercial al acordului. L-a descris ca fiind „un acord energetic, nu unul diplomatic”.

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov și trimisul special Kirill Dmitriev au subliniat că inițiativa a venit din partea SUA. Au insistat că țările europene ar trebui să urmeze exemplul american.

Institutul diplomatic rus promovează o narațiune consecventă. Zelenski este principalul obstacol în calea păcii.

Prin critica sa la adresa conducerii ucrainene, Moscova repetă argumentele Casei Albe. Interpretează condamnarea acordului de către Kiev atât ca o dovadă a incapacității sale de a negocia, cât și ca o „provocare directă la adresa lui Trump”.

Donald Trump | Foto – Mediafax

„Este clar că tacticile Kremlinului au un anumit succes”

Serghei Aleksașenko – șef al Departamentului de Economie la New Eurasian Strategies Centre – a explicat obiectivele Kremliului.

„Obiectivele Kremlinului sunt destul de simple. Să reducă pe cât posibil sprijinul SUA pentru Ucraina. Să lărgească pe cât posibil decalajul dintre pozițiile SUA și cele europene, nu doar în ceea ce privește războiul din Ucraina, ci și în ceea ce privește păstrarea sistemului de securitate nord-atlantic. Este clar pentru orice observator că tacticile Kremlinului au un anumit succes”, spune acesta.

Aceste evoluții, se mai arată în analiză, amenință nu doar capacitățile de apărare ale Ucrainei, ci și securitatea europeană.

  • Pozițiile lui Trump cu privire la anumite probleme fluctuează adesea.
  • Dar strategia sa generală de distanțare a SUA de Europa a rămas neschimbată pe parcursul celui de-al doilea mandat prezidențial.

O ruptură a alianței dintre Washington și Kiev ar lăsa Europa să se confrunte singură cu Moscova. Și ar permite Rusiei să joace un rol cheie în conturarea unui nou cadru de securitate european.

O ruptură a alianței dintre Washington și Kiev ar lăsa Europa să se confrunte singură cu Moscova / Foto – Mediafax

Paradoxal, răspunsul lui Zelenski face „jocul” Rusiei

Văzut de la Moscova, răspunsul lui Zelenski face „jocul” Rusiei. Cu cât Kievul critică mai dur Casa Albă, cu atât criza din relațiile dintre cele două țări devine mai profundă.

  • Pentru Kremlin, reacțiile emoționale ale liderului ucrainean au devenit o resursă gratuită.
  • Putin nu trebuie să devină prietenul lui Trump, ci pur și simplu să permită continuarea escaladării conflictului dintre Trump și Zelenski.
  • Spre deosebire de un Kiev neconstructiv, Moscova încearcă să se prezinte ca un partener previzibil și pragmatic.

Moscova încearcă să se prezinte ca un partener previzibil și pragmatic / Foto – Mediafax

Și speră că Trump va da vina în cele din urmă pe conducerea ucraineană pentru lipsa de progrese către un acord de pace cu Rusia.

„Putin va spera că Trump îl va învinovăți pe Zelenski pentru performanța slabă a republicanilor la alegerile de la mijlocul mandatului. Speră și că relația SUA-Ucraina nu se va redresa. Pentru Moscova, acest scenariu aduce promisiunea unor daune sporite asupra relațiilor SUA-Europa și, în cele din urmă, a sfârșitului NATO”, avertizează Ioan Lough, șeful Departamentului de Politică Externă la la New Eurasian Strategies Centre.

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