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Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez

Cristian Lisandru
Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
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Deschis oficial navigației în data de 17 noiembrie 1869, Canalul Suez leagă Marea Mediterană de Marea Roșie. Oferă cea mai scurtă rută maritimă între Europa și regiunile din jurul Oceanelor Indian și Pacific. Prin Canalul Suez circulă 12% din comerțul mondial. Autoritățile egiptene au înăsprit regulile de tranzit pentru navele „îmbătrânite”, iar „flota din umbră” a Rusiei primește încă o lovitură.

Autoritatea Canalului Suez a introdus inspecții tehnice și teste obligatorii pentru navele cu o vechime de 25 de ani sau mai mult, potrivit unui raport al publicației de specialitate Splash247, citat de The Insider.

  • Regulile sunt deja în vigoare și ar putea complica transporturile de petrol rusesc către Asia.
  • O parte semnificativă din „flota din umbră” a Rusiei este formată din petroliere îmbătrânite.

Canalul Suez / Foto – Wikipedia

Navele cu o vechime de peste 25 de ani trebuie să fie supuse unei inspecții tehnice și unor teste complete

Conform noilor cerințe, navele cu o vechime de peste 25 de ani trebuie să fie supuse unei inspecții tehnice și unor teste complete înainte de a primi permisiunea de a traversa canalul.

  • Navele care efectuează un alt tranzit în termen de șase luni nu vor necesita o nouă inspecție.
  • Dar există și o condiție – între timp să nu fi fost identificate defecte sau alte probleme tehnice.
  • Regulile se aplică tuturor tipurilor de nave, indiferent de pavilion, încărcătură sau statut de sancțiuni.
  • Autoritatea canalului nu a specificat încă cât vor costa inspecțiile sau cât va dura procesul.

Afectate de sancțiunile internaționale, companiile petroliere rusești au redirecționat o mare parte din exporturile din porturile europene către Asia, în special către India și China.

Canalul Suez, care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie, a devenit una dintre principalele rute.

Conform datelor Administrației Informațiilor Energetice din SUA, în prima jumătate a anului 2025, Rusia a fost cea mai mare sursă de petrol transportat prin Canalul Suez și Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Rusia a fost cea mai mare sursă de petrol transportat prin Canalul Suez și Strâmtoarea Bab el-Mandeb / Foto – Profimedia Images

„Flota din umbră” a Rusiei este formată în mare parte din nave îmbătrânite

Transporturile de petrol rusesc de-a lungul rutei au continuat chiar și după ce atacurile rebelilor houthi din Yemen au determinat mulți transportatori internaționali să evite Marea Roșie.

EIA a estimat că volumul de petrol rusesc care se deplasează prin Canalul Suez și Bab el-Mandeb în 2024 și în prima jumătate a anului 2025 a rămas aproximativ la nivelurile din 2023.

  • Petrolierele sancționate au fost deja implicate în incidente pe Canalul Suez.
  • În octombrie 2025, petrolierul  Komander – care transporta petrol rusesc – a eșuat și a întrerupt temporar traficul maritim.
  • Dar nava a fost construită în 2004. Chiar și în conformitate cu noile reguli, nu ar fi afectată de pragul de vechime de 25 de ani.

„Flota din umbră” a Rusiei este formată în mare parte din nave îmbătrânite. Au fost  achiziționate tocmai pentru a ocoli sancțiunile occidentale privind transportul de petrol rusesc.

Aceste petroliere își schimbă frecvent proprietarii, numele și pavilioanele. Starea lor tehnică și acoperirea asigurării au stârnit îngrijorări în rândul autorităților de reglementare maritimă.

„Flota din umbră” a Rusiei este formată în mare parte din nave îmbătrânite / Foto – Profimedia Images

Cel puțin 39 de nave din „flota din umbră” a Rusiei au o vechime mai mare de 25 de ani

The Insider a numărat cel puțin 39 de nave din „flota din umbră” a Rusiei care au o vechime mai mare de 25 de ani.

Alte 130 de petroliere mai vechi de 25 de ani navighează sub pavilion rusesc.

  • Conform unei estimări din aprilie 2026 a Institutului KSE, 92% dintre petrolierele din flotă umbră care transportau petrol rusesc aveau o vechime mai mare de 15 ani.
  • Analiștii S&P Global estimaseră anterior vârsta medie a navelor din flotă umbră globală la aproximativ 20 de ani.
  • Aproximativ 60% sunt mai vechi de 20 de ani.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Moscova are încă „portițe” prin care poate strecura petrolul

Noile cerințe privind Canalul Suez se aplică însă numai navelor cu o vechime de cel puțin 25 de ani. Nu există date publice precise despre ce procent din petrolierele rusești din flota paralelă care utilizează ruta au atins această vârstă.

  • Inspecțiile suplimentare ar putea crește costul transportului petrolului rusesc și ar putea cauza întârzieri în tranzitul prin canal.
  • Navele cu probleme tehnice sunt probabil deosebit de vulnerabile, deoarece ar putea necesita reparații înainte de a primi autorizația de trecere.

Regulile vin pe fondul îmbătrânirii continue a flotei comerciale globale. Conform datelor Clarksons Research citate de Splash247, tonajul brut combinat al navelor de 25 de ani și mai mult a depășit 150 de milioane de tone brute, în creștere cu 75% în ultimii cinci ani.

Tonajul navelor mai vechi de 30 de ani a atins un record de 68 de milioane de tone brute, mai notează The Insider.

Foto main petrolier Rusia + Vladimir Putin – Profimedia Images

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