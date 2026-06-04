Reacția lui Trump, după ce Camera Reprezentanților a votat să-i limiteze puterile militare în Iran. Ce le transmite președintele republicanilor care „l-au trădat“

Președintele american, Donald Trump, a transmis, joi, că rezoluția Camerei Reprezentanților privind limitarea puterilor sale militare în Iran este „lipsită de sens”, acum că administrația sa continuă „negocierile finale” pentru a pune capăt conflictului.

Trump i-a criticat pe democrații care au susținut măsura, numindu-i „Dumocrați”, și i-a atacat pe cei patru republicani care li s-au alăturat, numindu-i „demagogi”.

„Ieri, într-un vot fără niciun sens, Camera Reprezentanților a votat – cu patru republicani necinstiți și toți DUMOCRAȚII – pentru a-mi limita puterile de război, chiar în plină desfășurare a negocierilor finale pentru încheierea războiului cu Republica Islamică Iran. Cine ar face un lucru atât de lipsit de patriotism? Ei știu care este stadiul negocierilor. Democrații sunt animați de „sindromul de aversiune față de Trump”. Ar prefera să vadă țara noastră eșuând decât să-mi ofere încă o victorie, din multe altele pe care le-am obținut. În ceea ce-i privește pe cei patru republicani, asta e cu totul altă poveste – sunt niște demagogi! Ar trebui să le fie rușine.“, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

215 congresmeni au votat, miercuri seara, în favoarea rezoluției menite să limiteze puterile de război ale lui Trump, iar 208 au votat împotrivă. Potrivit CNN, deputații republicani Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett și Warren Davidson au trecut de partea opoziției pentru a susține rezoluția.

Rezoluția votată de deputații americani dispune inclusiv retragerea trupelor americane din războiul împotriva Iranului, însă are o semnificație mai ales simbolică, deoarece președintele SUA se poate folosi de dreptul de veto pentru a o bloca.

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