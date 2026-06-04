Camera Reprezentanților din SUA a adoptat o rezoluție care limitează puterile militare ale lui Trump în Iran. Cum au votat republicanii

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat, miercuri, o rezoluție menită să limiteze puterile militare ale președintelui Donald Trump în ceea ce privește Iranul, relatează CNN.

Democrații au inițiat, în repetate rânduri, voturi menite să limiteze puterile de război ale lui Trump, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat – o campanie care a câștigat treptat tot mai mult sprijin din partea Partidului Republican în ultimele săptămâni.

215 congresmeni au votat acum în favoarea documentului, iar 208 au votat împotrivă. Potrivit CNN, deputații republicani Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett și Warren Davidson sunt câțiva dintre cei care au trecut de partea opoziției pentru a susține rezoluția.

„Cred că oamenii sunt frustrați, cu siguranță”, a spus Barrett când a fost întrebat despre suferința pe care o resimt alegătorii săi din cauza războiului.

Massie, un republican din Kentucky, îl critică de mult timp pe Trump pentru că a declanșat un război în Iran fără autorizarea Congresului.

După votul de miercuri, el a declarat: „Oamenii s-au săturat de asta. S-au săturat de benzina la 5 dolari pe galon și de motorina la 6 dolari pe galon, precum și de îngrășămintele pe care nu ne permitem să le punem pe câmpurile noastre din Kentucky”. El a spus că votul privind puterile de război „transmite un mesaj bun, și anume – Camera Reprezentanților, care reprezintă poporul, s-a săturat de acest război”.

Fitzpatrick și-a justificat votul afirmând că a respectat legea.

„Există o lege în vigoare”, a declarat republicanul din Pennsylvania, făcând referire la Legea privind puterile de război. „Nu văd ce e atât de complicat. Să se prezinte proiectul în Congres, să se dezbată pe fond și să se organizeze votul. Așa ar trebui să funcționeze sistemul”, a adăugat el.

Potrivit ABC News, votul „are un caracter în mare parte simbolic”. În prezent, documentul este trimis la Senat, dar chiar dacă Senatul îl va susține, rezoluția comună nu va avea forță de lege și nu va fi trimisă spre semnare sau veto președintelui.

Rezoluția îi cere lui Trump să înceteze să utilizeze forțele armate ale SUA în acțiuni militare împotriva Iranului sau a oricărei părți a forțelor sale armate sau a guvernului, cu excepția cazului în care Congresul declară război sau acordă o autorizație separată pentru utilizarea forței militare.

Un reprezentant al Casei Albe a minimalizat importanța adoptării documentului, declarând că adoptarea acestuia s-a datorat „absenței unor republicani”.

„Președintele Trump va continua să apere securitatea națională a SUA, utilizând puterile sale constituționale de comandant suprem, menținând în același timp transparența în relațiile cu Congresul”, a adăugat un reprezentant al Casei Albe.

Potrivit CNN, adoptarea rezoluției privind puterile de război reprezintă cel mai recent exemplu al modului în care Congresul, controlat de Partidul Republican, se opune agendei lui Trump. În ultimele zile, senatorii republicani s-au revoltat împotriva unui controversat fond de 1,8 miliarde de dolari destinat „combaterii instrumentalizării violenței”, susținut de Trump, dar despre care aceștia se tem că ar putea acorda despăgubiri susținătorilor săi care au atacat polițiști în timpul atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA.

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