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Regele Charles schimbă o tradiție veche de aproape 200 de ani. Nu va sta la Palatul Buckingham după finalizarea renovării

Regele Charles schimbă o tradiție veche de aproape 200 de ani. Nu va sta la Palatul Buckingham după finalizarea renovării
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Regele Charles al III-lea a decis să nu transforme din nou Palatul Buckingham în locuința sa permanentă, chiar dacă lucrările de renovare, începute în urmă cu aproape un deceniu, se apropie de final. Anunțul făcut de oficialii Casei Regale a fost însoțit de o altă premieră: publicarea sumei plătite de suveran sub formă de impozite în ultimul an fiscal.

Palatul Buckingham rămâne centrul monarhiei, dar nu și locuința regelui

După încheierea proiectului de renovare estimat la 369 de milioane de lire sterline, Palatul Buckingham va continua să fie locul în care se desfășoară cele mai importante ceremonii ale monarhiei britanice, însă nu va deveni și reședința principală a regelui Charles.

Sursa FOTO: https://upload.wikimedia.org

James Chalmers, responsabil de administrarea finanțelor private ale regelui, a precizat că statutul simbolic al palatului nu se modifică.

„Este și va rămâne sediul monarhiei, bijuteria coroanei clădirilor noastre naționale, cu stindardul suveranului arborat ori de câte ori Majestatea Sa se află la Londra”, a declarat acesta.

Chiar dacă nu va locui permanent acolo, regele Charles va avea la dispoziție apartamente private în Palatul Buckingham, care vor putea fi folosite atunci când programul oficial o va impune.

Potrivit oficialilor, nici regele Charles și nici regina Elisabeta a II-a nu au mai petrecut nopți la Palatul Buckingham din 2019.

Renovarea începută în 2017 se apropie de final

Lucrările de modernizare au început în 2017 și au urmărit înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare, precum și a sistemelor de încălzire, considerate depășite.

Odată cu finalizarea investiției, reprezentanții Casei Regale spun că publicul va avea acces mai larg în interiorul palatului, vizitat anual de aproximativ 700.000 de persoane.

Regele Charles al III-lea Sursa Foto: Shutterstock

Regele Charles al III-lea

Casa Regală publică pentru prima dată valoarea impozitului plătit de Charles

O altă informație prezentată joi de oficialii regali privește situația fiscală a suveranului. Deși legislația britanică nu obligă monarhul să achite impozite pe venit, pe câștiguri de capital sau moșteniri, Charles continuă practica introdusă în mod voluntar de regina Elisabeta a II-a în 1993.

Pentru anul fiscal 2024/2025, regele a plătit 12,9 milioane de lire sterline sub formă de taxe, aceasta fiind prima dată când suma este făcută publică. În anul anterior, contribuția fiscală a fost de 11,7 milioane de lire sterline, iar de la urcarea pe tron, în 2022, totalul depășește 30 de milioane de lire sterline.

Veniturile private ale regelui provin în principal din Ducatul de Lancaster, domeniu care îi va aduce în anul financiar 2025/2026 aproximativ 25 de milioane de lire sterline, la care se adaugă alte proprietăți și investiții personale.

Grantul Suveran va scădea la cererea regelui

Pe lângă veniturile private, familia regală beneficiază de Grantul Suveran, finanțarea acordată de stat pentru întreținerea palatelor, plata angajaților și desfășurarea activităților oficiale.

În 2025/2026, valoarea grantului a crescut la 132 de milioane de lire sterline, iar în anul următor va ajunge la aproape 138 de milioane, pe fondul veniturilor mai mari generate de Crown Estate.

Kate Middleton, onorată de regele Charles. Sursa Foto: Shutterstock

Kate Middleton, onorată de regele Charles. Sursa Foto:
Shutterstock

Totuși, James Chalmers a anunțat că, începând cu exercițiul financiar 2027/2028, suma va fi redusă la 100 de milioane de lire sterline, în urma unei solicitări formulate chiar de regele Charles.

„Acesta nu este un cec în alb”, a spus oficialul, subliniind că mecanismul de finanțare include limite și controale privind utilizarea fondurilor publice.

Criticile privind averea familiei regale nu au dispărut

Finanțele monarhiei sunt analizate tot mai atent în spațiul public. Anul trecut au apărut informații potrivit cărora Ducatul de Lancaster și Ducatul de Cornwall, administrat de prințul William, au încasat chirii inclusiv de la instituții publice britanice, precum spitale, unități militare și școli.

Biroul prințului William a transmis că acesta a achitat 7,76 milioane de lire sterline în impozite în anul fiscal 2024/2025 și că a decis ca 1,5 milioane de lire provenite din chiria unei foste închisori să fie redirecționate către comunitatea locală.

Cu toate acestea, organizația republicană Republic consideră că nivelul de transparență este în continuare insuficient. Directorul executiv al organizației, Graham Smith, susține că noile informații ridică în continuare semne de întrebare privind modul în care sunt administrate finanțele Casei Regale.

„O altă creștere pentru Charles, mai multe dezinformari și mai multă denaturare a impozitelor. Așa stau lucrurile cu reportajele regale: cu cât dezvăluie mai multe, cu atât se ridică mai multe întrebări”, a declarat Graham Smith, directorul executiv al grupului de campanie anti-monarhie Republic.

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