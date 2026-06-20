Rețelele de socializare, câmp de luptă pentru Trump și premierul Italiei. Meloni: „Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei popularități“

Rețelele de socializare au devenit un adevărat câmp de luptă pentru Donald Trump și Giorgia Meloni. Președintele american și prim-ministrul italian își aruncă acuzații dure în mediul online.

Meloni i-a spus, sâmbătă, președintelui american Donald Trump să se preocupe de propria sa popularitate, după ce acesta din urmă a acuzat-o pe aliata sa din NATO că încearcă să-și îmbunătățească cifrele în sondajele prin refacerea relațiilor cu Washingtonul.

Premierul Italiei l-a acuzat, vineri, pe Trump că a inventat povestea conform căreia ea l-ar fi implorat să facă o poză împreună la summitul G7 din Franța, care a avut loc săptămâna aceasta.

Trump a repetat această afirmație, sâmbătă, atunci când a postat pe platforma sa Truth Social că „ea (Giorgia Meloni n.r.) vrea să fim din nou prieteni pentru a-și «crește popularitatea»”.

Meloni a răspuns printr-o postare pe Instagram, în limba engleză: „Domnule președinte Trump, aceste atacuri constante și neprovocate sunt fără sens.”

„În ceea ce privește popularitatea mea, faptul că vă sunt prietenă cu siguranță nu a ajutat-o și nici nu depinde de relația mea cu dumneavoastră. Popularitatea mea depinde de capacitatea mea de a apăra interesul naţional al Italiei, și exact asta am făcut mereu”, a declarat Meloni. „La fel am procedat și în ceea ce priveşte bazele militare americane din Italia. Folosirea lor este guvernată de acorduri pe care întotdeauna le-am respectat şi care nu vor fi încălcate atât timp cât eu sunt prim-ministru. Italia rămâne o naţiune suverană”, a adăugat Meloni. „În orice caz, popularitatea mea nu vă priveşte. Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei dumneavoastră popularități.”, a încheiat Giorgia Meloni mesajul.

Într-o postarea de sâmbătă de pe rețelele sociale, Trump a repetat criticile formulate anterior la adresa guvernului italian pentru că nu a permis utilizarea bazelor militare americane din Italia în timpul războiului împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie.

Potrivit Reuters, Guvernul condus de Meloni, care a preluat puterea în 2022, a înregistrat o creștere a popularității în sondajele de opinie până la aproximativ 35%, după o scădere constantă în 2025. Partidul său, „Frații Italiei”, conduce în sondaje cu un sprijin de aproximativ 28%, în timp ce Partidul Democrat, de opoziție, se situează la aproximativ 22%.