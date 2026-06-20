Scandalul fotografiei de la G7 se intensifică. Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor premierului italian, Giorgia Meloni

Donald Trump i-a răspuns, sâmbătă, prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, după ce aceasta l-a acuzat că a inventat povestea conform căreia ea l-ar fi implorat să facă o poză împreună la summitul G7 din Franța.

Președintele SUA a declarat pentru un post de televiziune italian: „M-a implorat să fac o poză cu ea. Își dorea atât de mult o poză cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea.”

Într-o postare de vineri de pe Instagram, Meloni a transmis lumii întregi că „Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate“. „Sincer, sunt uimită. Nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel față de aliații săi.”

Sâmbătă, Trump și-a reiterat declarațiile pe contul său de Truth Social. Președintele SUA a acuzat-o pe Meloni că îi caută din nou prietenia, după ce a refuzat să permită utilizarea bazelor italiene în timpul războiului cu Iranul.

„Prim-ministrul italian Giorgia Meloni mi-a cerut în repetate rânduri să facem o poză împreună în timpul summitului G-7 din Franța. Popularitatea ei în Italia este scăzută, probabil pentru că a respins propunerea Statelor Unite ale Americii, o țară care iubește și protejează cu adevărat Italia, atunci când a fost vorba de a împiedica Iranul să obțină sau să dezvolte o armă nucleară (dar, de altfel, la fel a procedat și NATO!). Nici măcar nu ne-a lăsat să folosim pistele de aterizare sau de decolare din Italia, ceea ce a reprezentat un mare inconvenient logistic, și asta în ciuda faptului că SUA contribuie cu sute de miliarde de dolari pe an la apărarea Italiei și a altor „așa-ziși” aliați NATO. Acum, după ce Statele Unite au învins militar Iranul, ea vrea să fim din nou prieteni pentru a-și „mări cifrele” (rezultatele in sondaje n.r.) . Nu, mulțumesc!!!“, a spus Trump.

În urma comentariilor lui Trump, potrivit cărora ea l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat că își anulează vizita în SUA programată pentru săptămâna viitoare.

El a declarat într-o postare pe X: „Cuvintele grave și jignitoare ale președintelui Trump la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni jignesc întreaga Italie.”