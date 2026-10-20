Prima pagină » Știri externe » Reuniune crucială la Oslo pentru a găsi un plan de pace pentru războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a ajuns, care se va întâlni cu emisarul lui Trump

Reuniune crucială la Oslo pentru a găsi un plan de pace pentru războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a ajuns, care se va întâlni cu emisarul lui Trump

Reuniune crucială la Oslo pentru a găsi un plan de pace pentru războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a ajuns, care se va întâlni cu emisarul lui Trump
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marți la Oslo pentru a participa la o reuniune crucială organizată de guvernele Norvegiei și Finlandei, alături de emisarul american Steve Witkoff. Scopul principal al acestei întâlniri este discutarea unui plan concret de pace și a unei inițiative diplomatice menite să pună capăt războiului cu Rusia.

Reuniunea, găzduită de premierul norvegian Jonas Gahr Støre și de președintele finlandez Alexander Stubb, vizează elaborarea unor propuneri de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina și condiții pentru o pace durabilă, propuneri pe care Witkoff le-ar prezenta ulterior lui Vladimir Putin.

Alături de Zelenski s-au aflat oficiali de rang înalt, printre care șeful biroului prezidențial și șeful serviciilor de informații, Rustem Umerov, în timp ce Jared Kushner participă de la distanță prin videoconferință, la fel ca alți oficiali din Marea Britanie, Polonia, Franța și Germania, precum și din UE și NATO.

Nu este clar dacă Witkoff își va continua mai apoi călătoria spre Rusia după vizita sa din Oslo, însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că speră ca o întâlnire cu trimisul special al lui Trump să poată fi organizată în viitorul apropiat. Dmitri Peskov a declarat că Rusia „apreciază foarte mult eforturile de mediere ale negociatorilor americani”.

Relațiile dintre Kiev și Statele Unite s-au deteriorat în ultimele săptămâni într-o asemenea măsură încât Donald Trump a declarat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte și, cel mai recent, „ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”.

La începutul acestei luni, președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic cu Trump despre război, iar ulterior președintele american a anunțat că Moscova va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină în Statele Unite, punând astfel capăt sancțiunilor americane asupra exporturilor de motorină rusească. Acest acord Trump-Putin a coincis cu ultima întâlnire a lui Witkoff și Kushner cu oficiali ucraineni la Miami, iar Zelenski a reacționat numindu-l „un cadou de ziua de naștere pentru Putin”.

Înaintea alegerilor intermediare din SUA de luna viitoare, Trump a dat vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești pentru prețurile crescute la combustibili, care au atins niveluri record la pompă de la începutul războiului condus de SUA împotriva Iranului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Londra intervine în războiul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Marea Britanie trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon și consilieri militari în sprijinul Riadului
16:08
Londra intervine în războiul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Marea Britanie trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon și consilieri militari în sprijinul Riadului
RĂZBOI Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres
15:43
Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres
JUSTIȚIE Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
15:36
Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
CONTROVERSĂ Premierul Peter Magyar ia România la țintă de la tribuna Parlamentului ungar și dă țara drept exemplu negativ, alături de Franța: Vedem unde se ajunge cu guverne care nu opresc risipa și corupția
13:57
Premierul Peter Magyar ia România la țintă de la tribuna Parlamentului ungar și dă țara drept exemplu negativ, alături de Franța: Vedem unde se ajunge cu guverne care nu opresc risipa și corupția
FLASH NEWS Franța impune restricții nocturne de de circulație la Paris după revoltele violente, jafuri și incendieri. Sunt peste 2.500 de arestări și pagube de sute de milioane de euro
11:44
Franța impune restricții nocturne de de circulație la Paris după revoltele violente, jafuri și incendieri. Sunt peste 2.500 de arestări și pagube de sute de milioane de euro
NEWS ALERT Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
10:52
Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
BREAKING NEWS Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
16:25
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
REACȚIE Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
16:22
Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
16:21
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
EXCLUSIV Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
16:16
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
REACȚIE Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”
16:09
Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”
JUSTIȚIE Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
16:05
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia

Cele mai noi

Trimite acest link pe