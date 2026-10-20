Reuniune crucială la Oslo pentru a găsi un plan de pace pentru războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a ajuns, care se va întâlni cu emisarul lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marți la Oslo pentru a participa la o reuniune crucială organizată de guvernele Norvegiei și Finlandei, alături de emisarul american Steve Witkoff. Scopul principal al acestei întâlniri este discutarea unui plan concret de pace și a unei inițiative diplomatice menite să pună capăt războiului cu Rusia.

Reuniunea, găzduită de premierul norvegian Jonas Gahr Støre și de președintele finlandez Alexander Stubb, vizează elaborarea unor propuneri de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina și condiții pentru o pace durabilă, propuneri pe care Witkoff le-ar prezenta ulterior lui Vladimir Putin.

Alături de Zelenski s-au aflat oficiali de rang înalt, printre care șeful biroului prezidențial și șeful serviciilor de informații, Rustem Umerov, în timp ce Jared Kushner participă de la distanță prin videoconferință, la fel ca alți oficiali din Marea Britanie, Polonia, Franța și Germania, precum și din UE și NATO.

Nu este clar dacă Witkoff își va continua mai apoi călătoria spre Rusia după vizita sa din Oslo, însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că speră ca o întâlnire cu trimisul special al lui Trump să poată fi organizată în viitorul apropiat. Dmitri Peskov a declarat că Rusia „apreciază foarte mult eforturile de mediere ale negociatorilor americani”.

Relațiile dintre Kiev și Statele Unite s-au deteriorat în ultimele săptămâni într-o asemenea măsură încât Donald Trump a declarat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte și, cel mai recent, „ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”.

La începutul acestei luni, președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic cu Trump despre război, iar ulterior președintele american a anunțat că Moscova va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină în Statele Unite, punând astfel capăt sancțiunilor americane asupra exporturilor de motorină rusească. Acest acord Trump-Putin a coincis cu ultima întâlnire a lui Witkoff și Kushner cu oficiali ucraineni la Miami, iar Zelenski a reacționat numindu-l „un cadou de ziua de naștere pentru Putin”.

Înaintea alegerilor intermediare din SUA de luna viitoare, Trump a dat vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești pentru prețurile crescute la combustibili, care au atins niveluri record la pompă de la începutul războiului condus de SUA împotriva Iranului.