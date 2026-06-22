Reuters: Qatar trimite din nou petroliere GNL prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor și a scăderii traficului maritim

Patru transportatoare de gaze naturale lichefiate controlate de Qatar au traversat luni Strâmtoarea Ormuz, în ciuda traficul maritim redus semnificativ după ce Iranul a anunțat, în weekend, reintroducerea restricțiilor, relatează Reuters.

Patru nave qatareze au intrat în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit datelor de monitorizare ale companiei de analiză Kpler, petrolierele pentru gaze naturale lichefiate Wadi Al Sail, Mekaines, Al Sadd și Mesaimeer se îndreptau luni spre Strâmtoarea Ormuz pe ruta iraniană.

Este prima dată de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran când aceste nave traversează zona pe acest traseu.

QatarEnergy, compania de stat responsabilă de exporturile de GNL ale țării, nu a oferit un punct de vedere. Exporturile sale au fost afectate puternic de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

În același timp, nava de transport vrac Summit Success, înregistrată în Insulele Marshall, a intrat și ea în Golf, potrivit datelor furnizate de LSEG.

Traficul prin Ormuz s-a redus drastic

Datele Kpler arată că doar cinci nave au traversat Strâmtoarea Ormuz duminică, comparativ cu 26 înregistrate sâmbătă.

Printre acestea s-au aflat patru petroliere de foarte mare capacitate, fiecare încărcat cu aproximativ douămilioane de barili de țiței și păcură din Arabia Saudită. Una dintre nave avea ca destinație Japonia.

Analiștii atrag însă atenția că numărul real al navelor aflate în tranzit ar putea fi mai mare, întrucât unele vase navighează cu sistemele de identificare dezactivate.

Un purtător de cuvânt al Asociației Armatorilor din Japonia a declarat că numărul navelor legate de Japonia rămase în Golf a scăzut la 37, de la 45 la începutul conflictului.

Context: Iranul a reimpus restricții după atacurile israeliene

Sâmbăta trecută, Iranul ridicase blocada de facto asupra Strâmtorii Ormuz după ce acceptase, împreună cu Statele Unite, prelungirea cu 60 de zile a armistițiului convenit în aprilie, pentru a permite continuarea negocierilor de pace.

Situația s-a schimbat sâmbătă, când Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat din nou închiderea căii navigabile, ca răspuns la atacurile israeliene din Liban.

ADNOC livrează în India după tranzit prin strâmtoare

Între timp, două petroliere GNL controlate de ADNOC au livrat mărfuri către India luni, după ce au părăsit recent Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor Kpler și LSEG.

Nava Al Hamra descărca la terminalul GNL Ennore, iar Mubaraz urma să descarce la terminalul Kochi pe 23 iunie.

Ambele nave au fost observate ultima dată în balast, la est de strâmtoare, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, înainte de a reapărea în weekend în largul coastelor Indiei, încărcate cu marfă.

„Nu comentăm poziția, mișcările și ruta navelor noastre sau rapoartele unor terțe părți, ca o chestiune de politică”, a transmis ADNOC.

Comandamentul Central al SUA a raportat că 55 de nave comerciale au traversat strâmtoarea sâmbătă, transportând peste 17 milioane de barili de petrol.

În aceeași zi, 13 nave au intrat în zonă, inclusiv două VLTC, iar alte șase au ieșit, transportând țiței din Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Rute alternative

Șeful Companiei Naționale Iraniene de Petrol, Hamid Bovard, a declarat pentru televiziunea de stat că peste 25 de milioane de barili de petrol iranian au trecut prin zona de blocadă virtuală de la începutul săptămânii.

În paralel, producători din Golf precum ADNOC și Kuwait Petroleum Corp au lansat oferte de vânzare cu opțiuni flexibile de încărcare, din interiorul sau exteriorul Strâmtorii Ormuz.

Ministerul sud-coreean al Oceanelor și Pescuitului a confirmat că două nave operate de companii din Coreea de Sud au tranzitat strâmtoarea după semnarea acordului interimar SUA-Iran, fără a oferi numele acestora.