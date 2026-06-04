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Rubio provoacă Beijingul la nicio lună după ce Trump s-a întâlnit cu Xi: „Nicio cenzură nu poate șterge trecutul”, la 37 de ani de la Tiananmen

Ionuț Stan
Rubio provoacă Beijingul la nicio lună după ce Trump s-a întâlnit cu Xi: „Nicio cenzură nu poate șterge trecutul
Marco Rubio - Foto: Profimedia images
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Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj ferm către autoritățile chineze înaintea comemorării represiunii din Piața Tiananmen. Oficialul american a susținut că adevărul despre evenimentele din 1989 nu poate fi ascuns, în ciuda eforturilor de cenzură.

Statele Unite au readus în atenție unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru conducerea de la Beijing. Cu o zi înaintea aniversării represiunii sângeroase din Piața Tiananmen, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a transmis un mesaj puternic în care a elogiat memoria celor care au protestat pentru libertate și democrație în China, potrivit Reuters.

„Nicio cenzură nu poate șterge trecutul”, a declarat Marco Rubio.

Marco Rubio - Foto: Profimedia images

Marco Rubio – Foto: Profimedia images

Oficialul american a precizat că sacrificiul celor care au ieșit în stradă pentru a-și apăra drepturile fundamentale nu va fi uitat.

„Cei care s-au sacrificat pentru a-și apăra drepturile inalienabile la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică vor avea câștig de cauză într-o zi”, a afirmat Marco Rubio.

El a adăugat că memoria victimelor și a participanților la mișcarea pro-democrație continuă să inspire generații întregi.

„Ne amintim de ei și aducem omagiu moștenirii lor”, a mai declarat șeful diplomației americane.

Un episod care continuă să tensioneze relațiile dintre SUA și China

Pe 4 iunie 1989, armata chineză a intervenit în forță pentru a dispersa manifestațiile pro-democrație din Piața Tiananmen, din centrul Beijingului. Evenimentele au rămas unul dintre cele mai controversate și sensibile capitole din istoria modernă a Chinei.

Autoritățile chineze evită în continuare orice referire publică la represiunea din 1989, iar subiectul este strict cenzurat în mediul online și în mass-media controlată de stat.

Mesajul transmis de Washington provoacă nemulțumiri la Beijing, mai ales că vine la scurt timp după vizita președintelui Donald Trump în China, unde a avut discuții directe cu președintele Xi Jinping.

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