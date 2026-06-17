Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă

Autoritățile ruse susțin că o dronă ucraineană a lovit un autobuz care transporta o echipă de fotbal de copii din Belarus, în regiunea de graniță Briansk. O femeie a murit, iar mai multe persoane, inclusiv copii, au fost rănite. Ucraina respinge acuzațiile.

O dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus

Autoritățile din Rusia au transmis că o dronă ar fi lovit un autobuz care transporta o echipă de fotbal de juniori din Belarus, în zona de frontieră a regiunii Briansk Oblast.

Potrivit oficialilor locali, atacul a dus la moartea unei femei care însoțea grupul și la rănirea a șapte persoane, dintre care cinci copii. Toți răniții au fost transportați la spital, a transmis Ministerul Sănătății din Rusia. Vârstele copiilor nu au fost comunicate.

Guvernatorul interimar al regiunii, Iegor Kovalciuk, a afirmat pe rețelele sociale că forțele ucrainene ar fi folosit drone de tip avion pentru a lovi vehiculul. În autobuz se aflau, potrivit autorităților ruse, 44 de pasageri, dintre care 28 de copii.

Fotografii difuzate de un canal de televiziune din Belarus arată un autobuz gri avariat, cu geamuri sparte și urme de șrapnel pe caroserie.

Reacția Ucrainei

Armata ucraineană a respins acuzațiile, susținând că nu a lansat drone asupra regiunii Briansk în momentul indicat. Kievul a catalogat afirmațiile Moscovei drept „false”.

Ministerul de Externe din Belarus a calificat incidentul drept „un act de terorism împotriva civililor” și a cerut explicații din partea autorităților ucrainene.

De cealaltă parte, Kremlinul a transmis că Vladimir Putin a cerut autorităților să acorde tot sprijinul necesar victimelor.

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o anchetă pentru terorism.