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Șeful Consiliului European a contactat Kremlinul în legătură cu Ucraina. Cum a reușit António Costa să stabilească un canal de comunicare indirectă cu Putin

Melania Agiu
Șeful Consiliului European a contactat Kremlinul în legătură cu Ucraina. Cum a reușit António Costa să stabilească un canal de comunicare indirectă cu Putin
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Oficialii europeni încearcă, în prezent, să stabilească contacte cu Kremlinul pentru a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să înceapă negocieri prvind războiul din Ucraina. Printre acești oficiali se numără și președintele Consiliului European, António Costa, relatează Bloomberg.

Conform sursei citate, președintele Consiliului European le-a cerut consilierilor săi să organizeze un canal de comunicare neoficial cu președintele rus Vladimir Putin, prin care să poată discuta probleme diplomatice, inclusiv încheierea războiului din Ucraina.

Consilierul principal al lui Costa a purtat deja două convorbiri telefonice cu un înalt oficial rus apropiat de Putin, cu scopul de a pregăti terenul pentru discuții mai substanțiale în viitor, a declarat o sursă anonimă pentru Bloomberg.

„Trebuie să purtăm, la momentul potrivit, discuții cu Rusia pentru a aborda problemele noastre comune în materie de securitate”, a declarat Costa reporterilor luna trecută.

Unele țări din UE au lansat ideea numirii unui trimis special care să negocieze cu Moscova, în contextul în care blocul încearcă să joace un rol în asigurarea păcii între Ucraina și Rusia. Însă ideea este controversată și plină de riscuri — Putin l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder.

Germania, Franța și Regatul Unit, cele trei mari economii ale Europei, au discutat separat o strategie menită să-l determine pe Putin să participe la negocierile de pace, în coordonare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii europeni văd o oportunitate de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor, în contextul în care forțele Kremlinului se confruntă cu dificultăți în a avansa pe câmpul de luptă, Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei, iar costurile economice ale războiului sunt în creștere.

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