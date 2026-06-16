Rușii ies la vot în septembrie. Putin convoacă alegeri parlamentare și cheamă la urne inclusiv regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk din Ucraina

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind organizarea alegerilor pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului) pe 20 septembrie 2026, relatează TASS.

Documentul a fost publicat pe site-ul oficial de informații juridice.

„Alegerile membrilor Dumei de Stat din cadrul Adunării Federale a Rusiei sunt stabilite prin prezenta pentru data de 20 septembrie. Decretul intră în vigoare în ziua publicării sale oficiale”, se menționează în document.

Pentru prima dată în istorie, locuitorii din Donbass și Novorossiya vor participa la alegerile parlamentare.

Potrivit mezha.net, este pentru prima dată când aceste alegeri vor avea loc de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și se vor desfășura chiar și în teritoriile pe care Rusia le revendică drept ale sale – în regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk. În Crimeea ocupată, votul a avut loc deja anterior, iar legalitatea acestuia nu este recunoscută de Ucraina și de Occident.

Alegerile anterioare au avut loc în septembrie 2021 – înainte de invazia la scară largă în Ucraina.

Se preconizează că votul va dura trei zile, la fel ca la alegerile anterioare, data de 20 septembrie fiind ultima zi de vot.

Alegerile sunt organizate în contextul scăderii continue a popularității partidului Kremlinului, Rusia Unită. Intenția de vot pentru partidul prezidențial Rusia Unită a scăzut în ultimele luni sub 30% și se apropie de cel mai scăzut nivel istoric, 26,4%, înregistrat în august 2021.

Principalele motive sunt faptul că populația s-a săturat de război și de atacurile cu drone, scăderea nivelului de trai din cauza scumpirii coșului zilnic de cumpărături și, mai ales, întreruperile în furnizarea internetului, relatează Agerpres.

Sursă foto: Mediafax