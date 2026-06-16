Rusia Unită și-a organizat ultimul forum preelectoral sub sloganul „Există un rezultat!”. Pentru a evita acuzațiile de campanie electorală ilegală, evenimentele organizate în toate districtele federale au fost prezentate ca o trecere în revistă a activității partidului în Duma de Stat.

Dmitri Medvedev – președintele partidului – a vorbit la forumul de la Moscova. Dar nu a apărut la evenimentele paralele din alte districte, notează Andrei Pertsev pentru Riddle.

Fostul președinte al Rusiei

Pe 28 iunie 2026, membrii partidului vor nominaliza oficial candidații pentru Duma de Stat.

Vor dezvălui un „program-cadru pentru deceniile următoare” – o viziune strategică amplă pentru dezvoltarea Rusiei.

– o viziune strategică amplă pentru dezvoltarea Rusiei. Un program mai concret pentru actuala campanie electorală va fi lansat abia la sfârșitul lunii august, aproape de încheierea perioadei oficiale de campanie.

Alegerile legislative din Rusia vor avea loc în perioada 18–20 septembrie 2026. Sunt în joc 450 de locuri în Duma de Stat din a 9-a legislatură, camera inferioară a Adunării Federale. Rusia Unită este partidul de guvernământ, după ce a câștigat alegerile din 2021 cu 49,8% din voturi, obținând 324 de locuri.

„Rusia Unită nu are nicio explicație”

Decizia de a împărți congresul în două etape indică dificultăți serioase legate de planificarea internă în cadrul partidului de guvernământ.

Legislația electorală reglementează strict calendarul și procedurile de nominalizare a candidaților. Nici chiar partidul Rusia Unită nu poate să ocolească aceste reguli, în ciuda poziției sale privilegiate.

„Prima etapă” din 28 iunie este necesară – în principal – pentru înregistrarea listelor de candidați în forma legală corespunzătoare.

„Cadrul pentru decenii”, scrie Andrei Pertsev, „pare conceput în principal pentru a da evenimentului o aură de substanță”.

„Acest exercițiu strategic poate găzdui confortabil orice număr de aspirații mărețe. Se vorbește despre leadership global, descoperiri în noile tehnologii și inteligența artificială sau apărarea valorilor tradiționale.

Totuși, acest cadru nu are nicio legătură cu problemele care preocupă de fapt societatea rusă. Sunt probleme pe care chiar și sociologii prietenoși cu Kremlinul continuă să le înregistreze.

Cetățenii vor răspunsuri la întrebări simple despre ce se va întâmpla cu ei și cu finanțele lor în următoarele săptămâni și luni.

Rusia Unită nu are nicio explicație.

Acesta este motivul pentru care partidul amână publicarea unui program electoral complet”, scrie Andrei Pertsev.

Va continua războiul sau va fi declarat un armistițiu?

„Nici Rusia Unită, nici blocul politic al Kremlinului – și cel mai probabil nici guvernul – nu știu cum va arăta țara mai aproape de ziua alegerilor.

Va continua războiul sau va fi declarat un armistițiu?

Se vor intensifica dificultățile economice?

Prețurile ridicate ale petrolului vor oferi cel puțin o ușurare parțială?

Cum se vor menține aprovizionarea cu benzină în regiunile sudice?

Ce va însemna acest lucru pentru recoltă?

Orizontul de planificare al partidului de guvernământ și al supervizorilor săi de la Kremlin a devenit extrem de scurt”, avertizează Andrei Pertsev.

Toate deciziile cheie sunt la Putin

Situația generală din Rusia se înrăutățește constant. Apar noi provocări pentru conducerea țării – de la atacuri cu drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune, în interiorul Rusiei, până la penuria de benzină.

Toate deciziile cheie sunt la Vladimir Putin. Acesta păstrează controlul personal asupra fiecărui pârghie majoră a puterii.

„Ce decizii vor fi luate în cele din urmă – sau dacă vor fi luate – rămâne o necunoscută chiar și partidului. Este foarte posibil ca președintele însuși să nu știe încă.

În momentele de criză, Putin a preferat în mod tradițional să aștepte și să observe. Și a sperat că problema se va rezolva de la sine.

Această incertitudine modelează întreaga campanie electorală a Rusiei Unite.

În cea mai mare parte a perioadei de campanie, partidul va trebui să funcționeze fără un program – aparent cea mai puțin rea opțiune disponibilă.

Orice promisiune concretă făcută în iunie riscă să devină irelevantă sau chiar jenantă până la sfârșitul lunii august sau la mijlocul lunii septembrie.

Acesta este motivul pentru care panourile publicitare și întâlnirile cu candidații din această vară nu vor conține niciuna dintre promisiunile specifice pe care alegătorii partidului le-au așteptat.

Orice program lansat cu puțin timp înainte de vot va funcționa probabil ca un program de o zi, adaptat doar la preocupările publice cele mai acute la sfârșitul lunii august”, explică Andrei Pertsev.

Cu Medvedev sau fără Medvedev?

Din același motiv, Partidul Rusia Unită nu a stabilit încă nici măcar liniile generale ale vârfului listei sale federale, mai scrie Pertsev.

Lista federală este lista națională de candidați propusă de un partid politic în cadrul alegerilor legislative pentru Duma de Stat din Rusia.

în cadrul alegerilor legislative pentru Duma de Stat din Rusia. Lista federală cuprinde un nucleu restrâns, de maximum 15 candidați. De regulă sunt liderii de top ai partidului, miniștri, personalități publice etc.

De regulă sunt liderii de top ai partidului, miniștri, personalități publice etc. Acești candidați nu sunt asociați unei regiuni anume.

Dacă partidul respectiv trece pragul electoral de 5%, acești candidați sunt primii care primesc mandatele de deputat, în ordinea listei.

O opțiune aflată în discuție include un trio format din Dmitri Medvedev, Serghei Sobianin, primarul Moscovei, și corespondentul de război Evgheni Poddubnîi, de la VGTRK – cel mai mare conglomerat media de stat din Federația Rusă.

„Se ia în considerare și o listă federală fără Medvedev.

În același timp, partidul și blocul politic al Administrației Prezidențiale examinează o configurație mai agresivă: un top cinci federal, plin de siloviki (n.red. – reprezentanți și oficiali proveniți din structurile de forță ale statului) și participanți la războiul din Ucraina.

Dacă ratingurile Rusiei Unite vor continua să scadă, Kremlinul are o ultimă soluție – să-i ceară lui Vladimir Putin să conducă el însuși lista.

În acest caz, partea federală ar consta dintr-un singur nume.

Până acum, echipa politică a Administrației Prezidențiale a încercat să evite această măsură extremă.

Este un flux constant de zvonuri din congres și componența conducerii listei federale. Asta arată că această campanie a Rusiei Unite se desfășoară într-o atmosferă de profundă incertitudine și neliniște internă.

Deciziile majore sunt amânate în mod repetat. Pentru un sistem construit pe o planificare clară de sus în jos, acest nivel de improvizație a devenit iritant”, avertizează Andrei Pertsev.

„Rusia Unită este forțată să joace rolul unei cvasi-opoziții”

Confruntate cu dificultăți economice, Rusia Unită și celelalte partide sistemice au rămas, așa cum era previzibil, fără subiecte de discuție pozitive.

Prin urmare, orice veste relativ bună este rapid revendicată și prezentată ca o realizare proprie a partidului.

„Împărțirea aspectelor pozitive este menită să devină una dintre caracteristicile definitorii ale campaniei pentru Dumei de Stat.

Într-o țară aflată în război, cu o economie stagnantă, știrile cu adevărat pozitive sunt rare. Fiecare dintre ele va fi revendicată în mod activ.

În același timp, este deja clar că nici autoritățile, nici partidele sistemice nu oferă nimic cu adevărat nou.

Acestea sunt angajate în principal în inversarea propriilor decizii și restricții anterioare nepopulare.

Kremlinul, guvernul și partidele parlamentare nu au atât resursele, nici orizontul de planificare pentru a face mai mult.

Rezultatul este o situație paradoxală. Rusia Unită este forțată să joace rolul unei cvasi-opoziții. Încearcă să se prezinte drept inițiatorul eliminării propriilor politici nepopulare.

Această poziționare dezvăluie multe despre modul în care rușii percep actualele autorități”, încheie Andrei Pertsev analiza publicată de Riddle.