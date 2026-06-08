Scene incredibile la un spital din Germania: opt vaci au pătruns în interiorul clădirii și au urcat până la etajul doi

Un grup de opt vaci a scăpat dintr-o fermă din orașul Wolfhagen, Germania, și a ajuns până în interiorul spitalului local. Unele dintre acestea au urcat scările pana la etajul doi. Incidentul s-a încheiat fără răniți, dar cu pagube minore și multă curățenie de făcut.

Opt vaci evadate au ajuns la etajul doi al unui spital din Germania

Un martor a observat grupul de vaci și a sunat la autorități în jurul orei 8:30. Până la intervenția poliției, două dintre animale au fost oprite de persoane aflate în apropierea spitalului.

Restul vacilor au intrat în spital și au ajuns pe scări până la etajul doi. Nu au pătruns în saloane, dar au circulat prin zonele comune ale clădirii.

Proprietarul a ajuns la fața locului și a reușit să scoată animalele din clădire. Deși nu au fost provocate pagube majore și nu au existat victime, pe coridoare au rămas urme lăsate de animale, iar spitalul va necesita lucrări de curățenie și reparații. Vitele au fost ulterior readuse pe pășune cu ajutorul unui țarc mobil.

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