Cauza morții medicului rezident de la Floreasca. Testul rapid la INML făcut la autopsie a evidențiat Fentanil, un anestezic foarte puternic. Ce au constatat colegii doctorului

Moartea medicului rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost una rapidă. În urma autopsiei, afirmă sursele Gândul, a reieșit la testul rapid că a fost vorba de o doză de Fentanil care i-a fost fatală.

După cum se știe, medicul aflat în spital a fost depistat de femeia de serviciu căzut în toaletă, lângă el fiind găsită o seringă goală.

A fost resuscitat de colegii lui care erau de gardă, însă nu a mai putut fi readus la viață întrucât se instalase moartea cerebrală.

Fentanilul este un puternic analgezic opioid sintetic care se administrează ca anestezic general în tratamentul durerilor cronice sau severe și se eliberează doar pe rețetă specială pentru substanțe narcotice.

Medicul avea 32 de ani și doi copii

Fentanil este utilizat ilicit și ca drog în asociere cu heroina sau cocaina. Raportul medico-legal complet va fi gata după ce vor sosi toate rezultatele de la Toxicologie.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București în colaborare cu Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei se ocupă de caz, pentru a se afla toate circumstanțele care au dus la moartea suspectă a acestuia. Medicul rezident avea 32 de ani, era căsătorit și avea doi copii minori.

După aflarea acestei tragedii, Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți a scris pe Facebook următorul mesaj:

“Suntem profund devastați de moartea colegului nostru, medic rezident în anul V la Spitalul Floreasca, găsit fără suflare în timpul gărzii de sâmbătă. Transmitem condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Acesta nu e un caz singular. Este semnalul de alarmă al unui sistem care își epuizează și își abandonează tierii medici.

Gărzi interminabile, burnout-ul cronic, presiunea psihologică uriașă și stigmatizarea problemelor de sănătate mintală în spitale ucid. Medicii salvează vieți, dar pe ei cine îi salvează?”

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