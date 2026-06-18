Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat, joi, o revizuire a forțelor militare ale SUA din Europa, după ce a criticat dur unii membri NATO. Șeful Pentagonului le reproșează aliaților nivelul scăzut al cheltuielilor pentru apărare și poziția adoptată față de conflictul din Iran, relatează Reuters.

„Este o revizuire la care unele țări vor pica, iar altele o vor trece cu brio”, a declarat Hegseth în fața miniștrilor apărării din NATO, reuniți la sediul alianței din Bruxelles.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a subliniat că Europa trebuie să preia inițiativa în ceea ce privește construirea unui „NATO 3.0” reînnoit și crearea unei „alianțe militare adevărate și de linie dură”.

Șeful Pentagonului a precizat că majorarea planificată a cheltuielilor de apărare ale SUA la 1,5 trilioane de dolari în 2027 este un „semnal către întreaga lume”.

„NATO 3.0 reprezintă recunoașterea faptului că, după Războiul Rece, este necesar să se revină la o alianță militară adevărată, cu o linie dură, care să dispună de capacități militare reale, capabile să asigure descurajarea chiar aici, pe continent, și să preia conducerea în ceea ce privește apărarea convențională a Europei”, a declarat Hegseth.

Vorbind alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Hegseth a subliniat că aceste fonduri vor fi utilizate pentru consolidarea potențialului militar al SUA, dezvoltarea bazei industriale de apărare și formarea unui „arsenal al libertății” pentru apărarea intereselor americane, precum și sprijinirea forțelor NATO și a aliaților.

În același timp, el a remarcat că o parte din investiții ar putea fi utilizate și pentru nevoile aliaților SUA din NATO.

„Investițiile în valoare de 1,5 trilioane de dolari în apărarea noastră în anul fiscal 2027 sunt un semnal către întreaga lume. Toate acestea se încadrează într-un sistem unic și trimit un semnal corect lumii: înțelegem amenințările din prezent și nu putem doar să vorbim despre ele. Trebuie să fim pregătiți să acționăm și să facem acest lucru cu hotărâre. Exact asta voi spune astăzi, atât public, cât și în discuții private. Vă mulțumesc că ne-ați invitat”, a declarat Hegseth.