Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa

Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat, joi, o revizuire a forțelor militare ale SUA din Europa, după ce a criticat dur unii membri NATO. Șeful Pentagonului le reproșează aliaților nivelul scăzut al cheltuielilor pentru apărare și poziția adoptată față de conflictul din Iran, relatează Reuters.

Vezi galeria foto
5 poze

„Este o revizuire la care unele țări vor pica, iar altele o vor trece cu brio”, a declarat Hegseth în fața miniștrilor apărării din NATO, reuniți la sediul alianței din Bruxelles.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a subliniat că Europa trebuie să preia inițiativa în ceea ce privește construirea unui „NATO 3.0” reînnoit și crearea unei „alianțe militare adevărate și de linie dură”.

Șeful Pentagonului a precizat că majorarea planificată a cheltuielilor de apărare ale SUA la 1,5 trilioane de dolari în 2027 este un „semnal către întreaga lume”.

„NATO 3.0 reprezintă recunoașterea faptului că, după Războiul Rece, este necesar să se revină la o alianță militară adevărată, cu o linie dură, care să dispună de capacități militare reale, capabile să asigure descurajarea chiar aici, pe continent, și să preia conducerea în ceea ce privește apărarea convențională a Europei”, a declarat Hegseth.

Vorbind alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Hegseth a subliniat că aceste fonduri vor fi utilizate pentru consolidarea potențialului militar al SUA, dezvoltarea bazei industriale de apărare și formarea unui „arsenal al libertății” pentru apărarea intereselor americane, precum și sprijinirea forțelor NATO și a aliaților.

În același timp, el a remarcat că o parte din investiții ar putea fi utilizate și pentru nevoile aliaților SUA din NATO.

„Investițiile în valoare de 1,5 trilioane de dolari în apărarea noastră în anul fiscal 2027 sunt un semnal către întreaga lume. Toate acestea se încadrează într-un sistem unic și trimit un semnal corect lumii: înțelegem amenințările din prezent și nu putem doar să vorbim despre ele. Trebuie să fim pregătiți să acționăm și să facem acest lucru cu hotărâre. Exact asta voi spune astăzi, atât public, cât și în discuții private. Vă mulțumesc că ne-ați invitat”, a declarat Hegseth.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
11:46
Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Capitala Rusiei, zguduită de explozii. O rafinărie de petrol, în flăcări. Aeroportul Șeremetievo, evacuat
10:41
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Capitala Rusiei, zguduită de explozii. O rafinărie de petrol, în flăcări. Aeroportul Șeremetievo, evacuat
CONTROVERSĂ Bulgaria, „noul Orban” al UE: Sofia anunță că va bloca „anumite sancțiuni” împotriva Rusiei și patriarhului Kirill
10:08
Bulgaria, „noul Orban” al UE: Sofia anunță că va bloca „anumite sancțiuni” împotriva Rusiei și patriarhului Kirill
ANALIZA de 10 Concluzii „la rece” după alegerile din Armenia. Societatea armeană nu poate ierta Rusia. „Victoria lui Pașinian a fost decisivă, dar nu zdrobitoare, Moscova păstrează pârghii puternice de influență”
10:00
Concluzii „la rece” după alegerile din Armenia. Societatea armeană nu poate ierta Rusia. „Victoria lui Pașinian a fost decisivă, dar nu zdrobitoare, Moscova păstrează pârghii puternice de influență”
ECONOMIE Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere
09:44
Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere
DECES Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani
09:13
Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Țara cu cel mai scăzut nivel de muncitori din ultimul deceniu. De ce nu trebuie să te duci acolo
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști! Ce probleme are soțul Andrei Voloș
Ce se întâmplă doctore
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
A fost descoperit un tip de accidentare specific bicicletelor electrice, iar fenomenul este îngrijorător
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
NEWS ALERT Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
11:54
Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
APĂRARE Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
11:39
Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
11:34
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
ACTUALITATE Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
11:30
Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
FLASH NEWS Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale
11:25
Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe