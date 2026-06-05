Solidaritate „deplină“ cu România, după incidentul cu dronă de la Constanța. Pe cine dau vina liderii de la Bruxelles

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat solidaritatea cu România, vineri, după ce o dronă maritimă a explodat în portul Constanța.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, anunță că a vorbit cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, despre incident.

„Explozia unei drone în portul Constanța arată că războiul purtat de Rusia se extinde tot mai mult pe teritoriul Uniunii Europene. Am discutat cu ministrul de externe Oana Țoiu despre evenimentele de astăzi și am exprimat solidaritatea deplină a UE cu România.“, a transmis Kallas pe pagina sa de X. Potrivit șefei diplomației europene, „responsabilitatea finală pentru cele întâmplate revine în întregime Rusiei.“ „Așa cum i-a spus ieri președintele Zelenski lui Putin într-o scrisoare deschisă: Moscova poate pune capăt acestui război în orice moment.“, a mai precizat oficialul european, adăugând că „săptămâna viitoare, miniștrii apărării din UE vor discuta despre modalitățile de a intensifica și mai mult sprijinul acordat Ucrainei și de a spori gradul de pregătire al UE în domeniul apărării.“

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a oferit, de asemenea, „solidaritate deplină” pentru România, o regiune zdruncinată de recentele incursiuni ale dronelor.

„Solidaritate totală și sprijin pentru România în urma exploziei dronei din portul Constanța din această dimineață.

Acesta este al treilea incident de securitate semnificativ în România din ultimele săptămâni. Aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și reafirmă angajamentul său neclintit față de securitatea tuturor statelor membre.“, a scris Antonio Costa pe pagina sa de X.

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