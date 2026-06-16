Prima pagină » Știri externe » SpaceX avansează în topul celor mai valoroase companii după ce a depășit Microsoft și Amazon. Cât a ajuns să coste o acțiune la compania lui Musk

SpaceX avansează în topul celor mai valoroase companii după ce a depășit Microsoft și Amazon. Cât a ajuns să coste o acțiune la compania lui Musk

SpaceX avansează în topul celor mai valoroase companii după ce a depășit Microsoft și Amazon. Cât a ajuns să coste o acțiune la compania lui Musk
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acțiunile companiei spațiale a lui Elon Musk au crescut marți cu peste 14%, ceea ce a ridicat evaluarea SpaceX peste Amazon și, pentru scurt timp, peste Microsoft, clasându-se printre primele cinci cele mai valoroase companii la doar câteva zile de la debutul pe Wall Street.

Valoarea acțiunilor companiei SpaceX a crescut ultima dată cu 14,3% și a ajuns la 220 de dolari per acțiune, ceea ce a depășit cu peste 62% prețul ofertei publice inițiale (IPO) de 135 de dolari. În aceste condiții, capitalizarea de piață a companiei lui Elon Musk a ajuns la aproximativ 2,85 trilioane de dolari, scrie Reuters.

Pe bursa americană, compania Amazon a lui Jeff Bezos este evaluată la 2,64 trilioane de dolari, iar SpaceX a depășit, de asemenea, pentru scurt timp, și compania Microsoft, care are o evaluare de 2,92 trilioane de dolari. Între timp, primele trei companii din lume depășesc 4 trilioane de dolari în valoare de piață.

Mai mult, opțiunile SpaceX au început să fie și ele tranzacționate pe bursă, ceea ce le-a oferit investitorilor o nouă modalitate de a paria pe viitorul companiei lui Musk.

„Astăzi se lansează opțiunile SPCX, care oferă o expirare lunară standard și prețuri de exercitare cuprinse între 25 și 380 de dolari. Dacă cererea de opțiuni de cumpărare este mare, dealerii ar putea fi forțați să cumpere SPCX în această situație de lichiditate scăzută”, a declarat Brent Kochuba, fondatorul platformei de analiză a opțiunilor SpotGamma.

Acțiunile SpaceX sunt așteptate să scadă

Analiștii și administratorii de portofolii au declarat că în viitorul apropiat investitorii ar trebui să se pregătească pentru volatilitate, în special la începutul existenței SpaceX pe bursă ca companie, din cauza volumului relativ mic de acțiuni în circulație și a evaluării ridicate.

„Putem spune cu certitudine că această evaluare nu are absolut niciun sens astăzi. Oamenii cumpără SpaceX așteptându-se ca și alții să cumpere și ei și să împingă prețul mai sus – acestea sunt speculații”, a declarat Ipek Ozkardeskaya, analist senior de piață la Swissquote Bank.

Creșterea ar putea continua, deoarece SpaceX este pregătită pentru includerea rapidă în Nasdaq 100, ceea ce o va transforma în curând într-o deținere majoră pentru fondurile pasive și ETF-urile care urmăresc indicele. Toate aceste mutări ar putea crea o nouă sursă de cerere pentru acțiunile SpaceX.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele detalii din acordul istoric dintre SUA și Iran. Care sunt punctele convenite între cele două țări pentru a pune capăt războiului
21:32
Primele detalii din acordul istoric dintre SUA și Iran. Care sunt punctele convenite între cele două țări pentru a pune capăt războiului
NEWS ALERT Alertă în Canalul Mânecii. O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic
19:37
Alertă în Canalul Mânecii. O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic
FLASH NEWS Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”
19:04
Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”
ALEGERI Rușii ies la vot în septembrie. Putin convoacă alegeri parlamentare și cheamă la urne inclusiv regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk din Ucraina
18:49
Rușii ies la vot în septembrie. Putin convoacă alegeri parlamentare și cheamă la urne inclusiv regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk din Ucraina
NEWS ALERT Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
18:36
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
INEDIT Studiul NASA care arată cum spațiul schimbă corpul uman: rezultate surprinzătoare din experimentul Scott Kelly
18:19
Studiul NASA care arată cum spațiul schimbă corpul uman: rezultate surprinzătoare din experimentul Scott Kelly
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
Cancan.ro
A murit Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent. Avea doar 44 de ani 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Până unde merge ruptura dintre europeni și SUA? Berlinul vrea sub scutul nuclear francez. „E un levier diplomatic”
Mediafax
VESTE BUNĂ pentru toți românii! Ce se va întâmpla cu facturile la gaze naturale de la 1 iulie
Click
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Boom-ul Inteligenței Artificiale începe să pună presiune pe rețelele electrice din întreaga lume Roxana – Ioana
ACTUALITATE Uniunea Europeană nu e SUA. Dan Dungaciu: „Suma armatelor naționale nu formează armata europeană. Europa nu are cum să preia structurile NATO”
22:30
Uniunea Europeană nu e SUA. Dan Dungaciu: „Suma armatelor naționale nu formează armata europeană. Europa nu are cum să preia structurile NATO”
ULTIMA ORĂ Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
22:19
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
FLASH NEWS Cât costă ceasul lui Adrian Veștea. Premierul desemnat a dezvăluit că l-a cumpărat de la un designer român
22:01
Cât costă ceasul lui Adrian Veștea. Premierul desemnat a dezvăluit că l-a cumpărat de la un designer român
MARIUS TUCĂ SHOW Mirel Palada: „Balada de la Palatul Victoria”
22:00
Mirel Palada: „Balada de la Palatul Victoria”
FLASH NEWS O familie a fost la un pas de tragedie. Un copac uriaș s-a prăbușit din senin pe aleile parcului unui ansamblu de lux din București
21:44
O familie a fost la un pas de tragedie. Un copac uriaș s-a prăbușit din senin pe aleile parcului unui ansamblu de lux din București
REACȚIE Piedone Junior, primarul Sectorului 5, reacționează după ce a fost exclus din partid: „Arunci peste bord singurul om care știe să vâslească”
21:44
Piedone Junior, primarul Sectorului 5, reacționează după ce a fost exclus din partid: „Arunci peste bord singurul om care știe să vâslească”

Cele mai noi

Trimite acest link pe