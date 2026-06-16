Acțiunile companiei spațiale a lui Elon Musk au crescut marți cu peste 14%, ceea ce a ridicat evaluarea SpaceX peste Amazon și, pentru scurt timp, peste Microsoft, clasându-se printre primele cinci cele mai valoroase companii la doar câteva zile de la debutul pe Wall Street.

Valoarea acțiunilor companiei SpaceX a crescut ultima dată cu 14,3% și a ajuns la 220 de dolari per acțiune, ceea ce a depășit cu peste 62% prețul ofertei publice inițiale (IPO) de 135 de dolari. În aceste condiții, capitalizarea de piață a companiei lui Elon Musk a ajuns la aproximativ 2,85 trilioane de dolari, scrie Reuters.

Pe bursa americană, compania Amazon a lui Jeff Bezos este evaluată la 2,64 trilioane de dolari, iar SpaceX a depășit, de asemenea, pentru scurt timp, și compania Microsoft, care are o evaluare de 2,92 trilioane de dolari. Între timp, primele trei companii din lume depășesc 4 trilioane de dolari în valoare de piață.

Mai mult, opțiunile SpaceX au început să fie și ele tranzacționate pe bursă, ceea ce le-a oferit investitorilor o nouă modalitate de a paria pe viitorul companiei lui Musk.

„Astăzi se lansează opțiunile SPCX, care oferă o expirare lunară standard și prețuri de exercitare cuprinse între 25 și 380 de dolari. Dacă cererea de opțiuni de cumpărare este mare, dealerii ar putea fi forțați să cumpere SPCX în această situație de lichiditate scăzută”, a declarat Brent Kochuba, fondatorul platformei de analiză a opțiunilor SpotGamma.

Acțiunile SpaceX sunt așteptate să scadă

Analiștii și administratorii de portofolii au declarat că în viitorul apropiat investitorii ar trebui să se pregătească pentru volatilitate, în special la începutul existenței SpaceX pe bursă ca companie, din cauza volumului relativ mic de acțiuni în circulație și a evaluării ridicate.

„Putem spune cu certitudine că această evaluare nu are absolut niciun sens astăzi. Oamenii cumpără SpaceX așteptându-se ca și alții să cumpere și ei și să împingă prețul mai sus – acestea sunt speculații”, a declarat Ipek Ozkardeskaya, analist senior de piață la Swissquote Bank.

Creșterea ar putea continua, deoarece SpaceX este pregătită pentru includerea rapidă în Nasdaq 100, ceea ce o va transforma în curând într-o deținere majoră pentru fondurile pasive și ETF-urile care urmăresc indicele. Toate aceste mutări ar putea crea o nouă sursă de cerere pentru acțiunile SpaceX.