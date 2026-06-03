Ghinionul ar putea avea o explicație științifică, potrivit unui fizician de la Oxford. Universul ar urma legi încă necunoscute.

Cu toții am avut, la un moment dat, senzația că norocul este împotriva noastră. Zile în care problemele se acumulează și pare că totul merge prost. Cu toate acestea, pentru unii oameni de știință, această percepție ar putea ascunde o realitate mult mai complexă, scrie La Razon.

Fizicianul teoretician Timothy Palmer, de la University of Oxford, susține o idee care contestă una dintre bazele științei moderne. Hazardul s-ar putea să nu existe cu adevărat, iar universul să funcționeze după legi ascunse.

Teoria sa sugerează că multe fenomene pe care în prezent le atribuim întâmplării ar putea fi rezultatul unor mecanisme perfect determinate, încă necunoscute științei.

Originea problemei s-ar afla în matematică

De mai bine de un secol, o mare parte a fizicii moderne se bazează pe ideea că anumite procese, în special la scară microscopică, se desfășoară în mod probabilistic. Totuși, Palmer susține într-un studiu recent că dificultatea de a înțelege aceste fenomene nu se află în natură, ci în instrumentele matematice folosite pentru a o descrie.

Cercetătorul pune sub semnul întrebării utilizarea conceptelor matematice continue și infinite pentru explicarea lumii fizice. Printre exemplele menționate se află numărul π (Pi), ale cărui zecimale continuă la infinit. Potrivit teoriei sale, natura nu ar avea nevoie de o precizie infinită pentru a funcționa, iar multe dintre paradoxurile actuale ar apărea tocmai din introducerea unor elemente matematice abstracte care nu ar avea o reprezentare reală în univers.

În opinia sa, unele dintre marile necunoscute ale fizicii moderne sunt consecința acestui mod de modelare a realității și nu ale realității în sine.

O nouă perspectivă asupra fizicii cuantice

Propunerea lui Palmer afectează și unele dintre cele mai cunoscute concepte ale mecanicii cuantice. Printre acestea se află celebrul Paradoxul pisicii lui Schrödinger, unul dintre cele mai populare experimente mentale din istoria științei.

Interpretarea tradițională afirmă că o pisică închisă într-o cutie poate fi simultan vie și moartă până când cineva observă rezultatul. Pentru Palmer, această explicație nu reflectă modul în care funcționează cu adevărat universul. Potrivit teoriei sale, pisica s-ar afla într-o singură stare încă de la început, iar observația nu ar avea capacitatea de a modifica realitatea.

Omul de știință consideră că multe dintre aceste contradicții aparente ar dispărea dacă s-ar renunța la anumite ipoteze matematice utilizate în mod obișnuit în fizica cuantică.

O teorie care câștigă susținere în rândul unor experți

Palmer nu este singurul cercetător care pune la îndoială rolul hazardului în univers. Printre cei care au susținut idei similare se numără laureatul Premiului Nobel Gerard ‘t Hooft. El susține de ani de zile că legile fundamentale ale naturii ar putea fi complet deterministe.

De asemenea, fizicianul Carlo Rovelli a propus interpretări alternative privind structura realității și limitele modelelor actuale. Palmer insistă că obiectivul său nu este să deschidă o dezbatere filosofică despre liberul arbitru sau noroc, ci să dezvolte o teorie științifică ce poate fi testată experimental.

Dacă cercetările viitoare vor confirma ipotezele sale, unele dintre fenomenele pe care astăzi le atribuim întâmplării ar putea ajunge să fie explicate prin legi fizice încă necunoscute.

Deocamdată, comunitatea științifică continuă să analizeze aceste idei, care readuc în discuție una dintre cele mai vechi întrebări ale umanității: dacă universul este guvernat de întâmplare sau de reguli pe care încă nu le-am descoperit.

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