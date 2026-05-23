Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu.

Un nou studiu arată că exercițiile de scris de mână ar putea sta la baza unor viitoare teste pentru evaluarea funcțiilor cognitive, scrie Science Alert.

Scrisul de mână este mai puțin practicat în era digitală, însă tocmai acest lucru îl face util pentru evaluarea declinului cognitiv. Activitatea implică atât abilități motorii fizice, cât și procese mentale complexe. Practic, reprezintă un antrenament intens pentru creier.

Studiile anterioare au arătat că abilitatea de a scrie de mână se deteriorează în cazul unor afecțiuni precum Alzheimer, ceea ce evidențiază legătura strânsă dintre scris și funcțiile cognitive.

În noua cercetare, coordonată de o echipă de la University of Évora, oamenii de știință au analizat mai atent diferențele din scrisul persoanelor diagnosticate cu probleme cognitive.

„Scrisul nu este doar o activitate motorie, ci și o fereastră către creier”, a declarat kineziologul Ana Rita Matias, de la Universitatea din Évora.

Sarcinile care implică cerințe cognitive mai mari au arătat că declinul cognitiv se reflectă în modul în care mișcările de scriere sunt organizate eficient și coerent în timp”, a explicat cercetătoarea.

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul a implicat 58 de persoane vârstnice care locuiau în centre de îngrijire, cu vârste cuprinse între 62 și 99 de ani. Dintre acestea, 38 fuseseră diagnosticate cu diverse forme de afectare cognitivă, iar celelalte 20 erau considerate sănătoase din punct de vedere cognitiv.

Folosind un stilou și o tabletă digitală, fiecare participant a trebuit să realizeze mai multe exerciții:

desenarea unor puncte și linii

copierea unor propoziții

scrierea unor fraze dictate verbal

Diferențele cele mai evidente între cele două grupuri au apărut în testul de dictare, care necesită simultan ascultare, memorare, transformarea sunetelor în text și coordonare fizică pentru scriere. Persoanele cu afectare cognitivă aveau nevoie de mai mult timp pentru fiecare mișcare a stiloului și foloseau mai multe mișcări, dar mai mici, pentru a finaliza sarcina.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele susțin ideea că declinul cognitiv reduce capacitatea creierului de a compensa în timpul sarcinilor dificile, ceea ce face ca rețelele responsabile de executarea mișcărilor să fie suprasolicitate.

Dacă această teorie este corectă, atunci exercițiile care implică aceste circuite cerebrale ar putea dezvălui semne timpurii ale declinului cognitiv. Totuși, cercetătorii spun că va fi nevoie de o varietate de teste de scriere pentru a evalua corect diferite funcții ale creierului.

„Timpul și organizarea mișcărilor sunt strâns legate de modul în care creierul planifică și execută acțiunile, procese care depind de memoria de lucru și controlul executiv”, a explicat Ana Rita Matias.

„Pe măsură ce aceste sisteme cognitive se deteriorează, scrisul devine mai lent, mai fragmentat și mai puțin coordonat. În schimb, alte caracteristici pot rămâne relativ intacte, mai ales în stadiile timpurii ale declinului cognitiv, ceea ce le face indicatori mai puțin sensibili”, a adăugat cercetătoarea.

Rezultatele sunt considerate promițătoare deoarece testele bazate pe scrisul de mână ar putea fi folosite în viitor pentru evaluarea funcțiilor cognitive fără a fi nevoie de investigații costisitoare sau vizite la spital. Astfel de teste ar putea fi utilizate inclusiv în centrele de îngrijire, exact mediul în care s-a desfășurat acest studiu.

Totuși, cercetarea are și limitări. Numărul participanților a fost relativ mic, iar oamenii de știință nu au urmărit evoluția acestora în timp pentru a vedea cum se modifică scrisul pe măsură ce declinul cognitiv avansează. De asemenea, cercetătorii au precizat că nu au luat în calcul efectele medicamentelor, care pot influența abilitățile de scriere.

Detectarea timpurie a bolilor neurodegenerative

Cu studii mai ample și mai complexe, multe dintre aceste limitări ar putea fi eliminate. Cercetătorii cred că scrisul de mână ar putea ajuta chiar la depistarea timpurie a declinului cognitiv, înainte de apariția simptomelor evidente, precum pierderile de memorie.

Oamenii de știință analizează în prezent numeroase metode pentru detectarea precoce a bolilor neurodegenerative, de la biomarkeri din sânge până la modificări ale vocii, iar scrisul de mână ar putea deveni una dintre aceste soluții.

Astfel de metode nu doar că îi ajută pe medici să monitorizeze eficiența tratamentelor și să ofere sprijin pacienților, ci permit și studierea bolilor cerebrale încă din stadii foarte timpurii.

