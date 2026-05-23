Prima pagină » Știri externe » Știință » Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu

Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu

Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu.

Un nou studiu arată că exercițiile de scris de mână ar putea sta la baza unor viitoare teste pentru evaluarea funcțiilor cognitive, scrie Science Alert.

Scrisul de mână este mai puțin practicat în era digitală, însă tocmai acest lucru îl face util pentru evaluarea declinului cognitiv. Activitatea implică atât abilități motorii fizice, cât și procese mentale complexe. Practic, reprezintă un antrenament intens pentru creier.

Studiile anterioare au arătat că abilitatea de a scrie de mână se deteriorează în cazul unor afecțiuni precum Alzheimer, ceea ce evidențiază legătura strânsă dintre scris și funcțiile cognitive.

În noua cercetare, coordonată de o echipă de la University of Évora, oamenii de știință au analizat mai atent diferențele din scrisul persoanelor diagnosticate cu probleme cognitive.

„Scrisul nu este doar o activitate motorie, ci și o fereastră către creier”, a declarat kineziologul Ana Rita Matias, de la Universitatea din Évora.

Sarcinile care implică cerințe cognitive mai mari au arătat că declinul cognitiv se reflectă în modul în care mișcările de scriere sunt organizate eficient și coerent în timp”, a explicat cercetătoarea.

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul a implicat 58 de persoane vârstnice care locuiau în centre de îngrijire, cu vârste cuprinse între 62 și 99 de ani. Dintre acestea, 38 fuseseră diagnosticate cu diverse forme de afectare cognitivă, iar celelalte 20 erau considerate sănătoase din punct de vedere cognitiv.

Folosind un stilou și o tabletă digitală, fiecare participant a trebuit să realizeze mai multe exerciții:

  • desenarea unor puncte și linii
  • copierea unor propoziții
  • scrierea unor fraze dictate verbal

Diferențele cele mai evidente între cele două grupuri au apărut în testul de dictare, care necesită simultan ascultare, memorare, transformarea sunetelor în text și coordonare fizică pentru scriere. Persoanele cu afectare cognitivă aveau nevoie de mai mult timp pentru fiecare mișcare a stiloului și foloseau mai multe mișcări, dar mai mici, pentru a finaliza sarcina.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele susțin ideea că declinul cognitiv reduce capacitatea creierului de a compensa în timpul sarcinilor dificile, ceea ce face ca rețelele responsabile de executarea mișcărilor să fie suprasolicitate.

Dacă această teorie este corectă, atunci exercițiile care implică aceste circuite cerebrale ar putea dezvălui semne timpurii ale declinului cognitiv. Totuși, cercetătorii spun că va fi nevoie de o varietate de teste de scriere pentru a evalua corect diferite funcții ale creierului.

„Timpul și organizarea mișcărilor sunt strâns legate de modul în care creierul planifică și execută acțiunile, procese care depind de memoria de lucru și controlul executiv”, a explicat Ana Rita Matias.

„Pe măsură ce aceste sisteme cognitive se deteriorează, scrisul devine mai lent, mai fragmentat și mai puțin coordonat. În schimb, alte caracteristici pot rămâne relativ intacte, mai ales în stadiile timpurii ale declinului cognitiv, ceea ce le face indicatori mai puțin sensibili”, a adăugat cercetătoarea.

Rezultatele sunt considerate promițătoare deoarece testele bazate pe scrisul de mână ar putea fi folosite în viitor pentru evaluarea funcțiilor cognitive fără a fi nevoie de investigații costisitoare sau vizite la spital. Astfel de teste ar putea fi utilizate inclusiv în centrele de îngrijire, exact mediul în care s-a desfășurat acest studiu.

Totuși, cercetarea are și limitări. Numărul participanților a fost relativ mic, iar oamenii de știință nu au urmărit evoluția acestora în timp pentru a vedea cum se modifică scrisul pe măsură ce declinul cognitiv avansează. De asemenea, cercetătorii au precizat că nu au luat în calcul efectele medicamentelor, care pot influența abilitățile de scriere.

Plecat la doctor pentru o banală consultație, un bătrân a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță

Detectarea timpurie a bolilor neurodegenerative

Cu studii mai ample și mai complexe, multe dintre aceste limitări ar putea fi eliminate. Cercetătorii cred că scrisul de mână ar putea ajuta chiar la depistarea timpurie a declinului cognitiv, înainte de apariția simptomelor evidente, precum pierderile de memorie.

Oamenii de știință analizează în prezent numeroase metode pentru detectarea precoce a bolilor neurodegenerative, de la biomarkeri din sânge până la modificări ale vocii, iar scrisul de mână ar putea deveni una dintre aceste soluții.

Astfel de metode nu doar că îi ajută pe medici să monitorizeze eficiența tratamentelor și să ofere sprijin pacienților, ci permit și studierea bolilor cerebrale încă din stadii foarte timpurii.

Recomandările autorului:

Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize

Efectul stresului asupra corpului nostru. Când devine o problemă serioasă

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01, 20 May 2026
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
20:37, 19 May 2026
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
ȘTIINȚĂ O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
17:56, 19 May 2026
O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
21:46, 18 May 2026
Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
ȘTIINȚĂ De ce dispar navele și avioanele în Triunghiul Bermudelor? Descoperirea care ar putea explica un vechi mister
20:37, 18 May 2026
De ce dispar navele și avioanele în Triunghiul Bermudelor? Descoperirea care ar putea explica un vechi mister
ȘTIINȚĂ Studiu surprinzător: oamenii îmbătrânesc accelerat la două vârste-cheie ale vieții
16:41, 18 May 2026
Studiu surprinzător: oamenii îmbătrânesc accelerat la două vârste-cheie ale vieții
Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
EVENIMENT Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
19:42
Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
VIDEO Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
19:23
Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
FLASH NEWS Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
19:21
Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
EXCLUSIV Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
19:00
Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
EMISIUNI GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
19:00
GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
CONTROVERSĂ După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”
18:29
După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”

Cele mai noi

Trimite acest link pe