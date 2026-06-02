Donald Trump va merge la summitul NATO din Ankara. Prezența președintelui american a fost anunțată de Turcia

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a precizat în cadrul unui interviu pentru Bloomberg că Donald Trump, cu care președintele turc Erdogan a vorbit la telefon de mai multe ori luna trecută, intenționează să participe la summitul NATO care va avea loc la Ankara în perioada 7-9 iulie.

Reuniunea aliaților NATO din Ankara este a doua pe care Turcia o organizează, după cea din 2004, de la Istanbul.

Șeful politicii externe turce, Hakan Fidan, a dezvăluit în cadrul interviului că președintele turc Recep Erdogan a discutat telefonic de mai multe ori cu Trump în luna precedent, iar în timpul fiecărui apel, liderul american și-a reafirmat dorința clară de a fi prezent la summit.

Fidan a subliniat că, în ciuda retoricii din ultima perioadă a lui Trump, Statele Unite își mențin angajamentul față de NATO și nu au arătat până acum semne că intenționează să retragă trupele americane din Europa.

„SUA fac constant presiuni asupra aliaților să își mărească cheltuielile pentru apărare și să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Europenii au recepționat mesajul și au luat deja măsuri pentru a crește bugetele de apărare din cadrul NATO. Vom analiza progresele înregistrate atunci când liderii se vor întâlni”, a șeful politicii externe turc.

Se așteaptă ca tensiunile crescânde din cadrul alianței transatlantice să domine summitul NATO de la Ankara, unde prezența lui Trump va readuce în discuție problema creșterii bugetelor pentru apărare. În același timp, întâlnirea are loc și în contextul în care administrația de la Washington a semnalat că vrea să reducă capabilitățile militare americane din Europa.

