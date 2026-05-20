Tensiuni în interiorul NATO. Dezvăluiri Reuters: SUA vor să reducă efectivele puse la dispoziția Alianței pentru situații de criză

Apar noi tensiuni înainte de reuniunea șefilor de politică de apărare din cadrul NATO, care va avea loc la Bruxelles. Delegația americană prezentă la întâlnire va transmite un mesaj de o importanță uriașă.

Surse bine informate au dezvăluit pentru Reuters că Administrația Trump intenționează să anunțe NATO că va reduce efectivele puse la dispoziția țărilor aliate în cazul unei crize majore.

Ce este Modelul de Forțe NATO

Astfel, țările membre ale Alianței Atlanticului de Nord vor fi anunțate în această săptămână că SUA își vor reduce numărul de trupe care pot fi puse la dispoziție în cazul unei crize majore. Sub protecția anonimatului, mai multe surse au precizat pentru Reuters că Pentagonul intenționează să facă acest anunț în cadrul unei reuniuni a șefilor de politică de apărare, care va avea loc vineri.

Momentan, nu este clar cât de repede intenționează Washingtonul să transfere europenilor responsabilitățile pentru situații de criză. Totuși, un diplomat de rang înalt al NATO a precizat, pentru agenția de presă Reuters, că încă există o înțelegere conform căreia Statele Unite ar veni în ajutorul statelor aliate dacă acestea s-ar afla în dificultate.

Modelul de Forțe NATO este un sistem în cadrul căruia țările aliate identifică un efectiv militar disponibil care ar putea fi mobilizat în cazul unei crize majore. Într-un astfel de scenariu intră un atac militar asupra unui membru NATO.

Trump redesenează prezența militară americană în Europa

Noile dezvăluiri apar în contextul în care Donald Trump a anunțat că intenționează să retragă 5.000 de soldați americani din Germania. De asemenea, The Wall Street Journal tocmai a relatat că a fost suspendată și desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia.

Imediat ce a revenit la Casa Albă, președintele american a cerut aliaților NATO să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Dorința lui a fost asumată prin decret în cadrul summitului NATO de la Haga, din iunie 2025.

