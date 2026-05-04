Prima pagină » Știri externe » Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat recent în cadrul unei emisiuni că trebuie să accepte faptul că ambii au diferențe de viziune politică, dacă se vrea continuarea colaborării cu Statele Unite în cadrul NATO. Merz a dat asigurări că ultimele sale declarații nu au nicio legătură cu anunțul de retragere a trupelor americane din Germania, scrie Reuters.

Cancelarul german a respins orice supoziție potrivit căreia declarațiile lui despre modul în care Statele Unite gestionează războiul cu Iranul ar fi afectat relațiile dintre cele două state. Săptămâna trecută, Friedrich Merz a spus în fața unor elevi că Statele Unite sunt „umilite” de regimul de la Teheran, în contextul în care operațiunea Washingtonului durează de mai bine de două luni, iar ultimele tentative de armistițiu nu s-au materializat în niciun fel.

Pe 1 mai, Donald Trump a precizat că va reduce prezența militară din Germania, cea mai mare bază europeană a Statelor Unite, cu peste 5.000 de soldați și a mai înaintat posibilitatea de a retrage trupe și din alte țări din Europa.

„Trebuie să accept că președintele american are o viziune diferită față de a noastră asupra acestor probleme. Dar asta nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanți pentru noi”, a declarat Merz pentru postul public de televiziune ARD într-un interviu difuzat duminică.

Întrebat dacă planurile SUA de a reduce prezența trupelor în Germania au vreo legătură cu disputa dintre cei doi lideri, Merz a spus: „Nu există nicio legătură”. Președintele american a cerut o prezență militară redusă în Germania încă din timpul primului său mandat și le-a cerut europenilor, în același timp, să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Decizia lui Trump de a reduce numărul de trupe de pe vechiul continent este o lovitură pentru Europa ca factor de descurajare împotriva Rusiei. În contextul în care, în ultima perioadă, Washingtonul a încercat să se depărteze de țările europene, Europa a început să își revitalizeze propria industrie de apărare.

Ulterior, cancelarul german a postat un mesaj pe rețeaua de socializare X în care a menționat că SUA vor rămâne în continuare cel mai important partener al Germaniei din cadrul NATO. „Împărtășim un obiectiv comun: Iranului nu trebuie să i se permită să dobândească arme nucleare.

