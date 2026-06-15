SUA poartă acum negocieri directe cu Iranul, anunță vicepreședintele JD Vance. Până la semnarea păcii, mai sunt „o mulțime” de detalii de stabilit

Vicepreședintele american JD Vance a declarat luni, după ce SUA și Iranul au încheiat un acord preliminar, că mai sunt „o mulțime” de detalii care trebuie rezolvate până la semnarea propriu-zisă a acordului, iar în prezent Washingtonul poartă negocieri directe cu autoritățile iraniene, fără intermediari.

JD Vance a precizat în emisiunea „Squawk Box” de la CNBC că ministrul iranian de externe Abbas Araghchi și președintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf sunt așteptați să fie implicați în discuțiile viitoare.

„Acum comunicăm direct cu sistemul iranian. Avem relații bune acolo. Nu mai transmitem mesaje prin canale neoficiale; chiar vorbim cu ei”, a declarat Vance.

Acordul încheiat duminică între Washington și Teheran ar prelungi armistițiul cu 60 de zile și ar stabili un cadru pentru viitoarele negocieri cu privire la acordul nuclear iranian. Cu toate acestea, acordul preliminar nu a fost încă semnat, iar textul său nu a fost publicat. În schimb, s-a căzut de comun acord asupra a două probleme: redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea unui angajament pe termen lung pentru ca Iranul să nu dezvolte niciodată o armă nucleară.

„Sunt o mulțime de detalii foarte importante de rezolvat, pe care le vom discuta împreună și vom găsi o cale de urmat în acest sens”, a spus vicepreședintele american.

Vance a adăugat, de asemenea, că SUA sunt pregătite să întindă o mână către Iran. „Dacă sunt dispuși să schimbe relațiile cu noi, atunci suntem pregătiți să schimbăm atitudinea față de ei”, a declarat el.