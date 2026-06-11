Teheranul declară închiderea completă a Strâmtorii Ormuz. „Orice navă va încerca să treacă va fi întâmpinată cu focuri de armă”

Armata iraniană a declarat joi că a închis complet Strâmtoarea Ormuz după ce Iranul și Statele Unite au efectuat un schimb de atacuri pentru a doua zi consecutiv, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la soarta armistițiului dintre cele două state.

Atacurile au avut loc după ce președintele american a amenințat miercuri seara că va lovi „dur” Iranul dacă acesta nu este de acord să semneze un acord de pace. SUA au lansat zeci de rachete Tomahawk asupra unor ținte iraniene în cadrul a ceea ce Comandamentul Central american a numit „atacuri de autoapărare”.

Armata iraniană a avertizat că orice navă, inclusiv petroliere și nave comerciale, care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz va fi atacată cu focuri de armă. În același timp, armata iraniană a respins afirmația, spunând că „navele comerciale continuă să tranziteze” strâmtoarea în ambele sensuri de mers.